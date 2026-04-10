La grande fuga degli ausiliari del traffico 

Non sta andando a finire come previsto il progetto “nonni vigile”. All’inizio dell’anno scolastico sono partiti in dodici, tra due mesi concluderanno in sette (se nel frattempo non ci saranno altre fughe), perché nel corso dei mesi quasi la metà ha rassegnato le dimissioni.

Pettorina arancione e paletta per dirigere la circolazione in mano, gli ausiliari del traffico – si chiamano così da quando la partecipazione è stata allargata a tutti i cittadini tra i 18 e i 75 anni – supportano la polizia locale nel garantire la sicurezza dei bambini all’entrata e all’uscita delle scuole cittadine.

La grande fuga

Ora il servizio è dimezzato e questo ha qualcosa a che fare con l’aver permesso anche ai giovani di aderire: perché i cinque dimissionari sono tutti gli under 30 a cui il Comune aveva riservato posti dedicati nel bando. Troppo basse le paghe (12 euro lordi l’ora), troppo poche le ore lavorate, quindi si preferisce guardare altrove. «Non c’eravamo mai trovati in questa situazione. Qualche anno fa avevamo dato la possibilità di presidiare le scuole dai 18 anni su – e non solo agli over 60 – proprio per dare una mano ai giovani disoccupati che avessero bisogno di qualche soldino. Le cose erano sempre andate bene», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Quest’anno invece si sono verificate tutte queste dimissioni proprio da parte dei ragazzi, che magari hanno ripreso a studiare o hanno ricevuto offerte lavorative migliori».

Flop imprevisto

Insomma, un ritorno poco fortunato per l’iniziativa, che nel 2024-2025 non era stata attivata per l’assenza del comandante della polizia locale, ente che coordina il lavoro degli ausiliari. Le polemiche in quell’occasione non si erano fatte attendere, segno di come il progetto sia considerato utile per garantire un ingresso e un’uscita da scuola più sereni per gli alunni e le loro famiglie. Per questo l’amministrazione proverà a correggere il tiro in vista dell’anno prossimo ed evitare pesanti ridimensionamenti in corso d’opera, che finirebbero di nuovo col limitare l’efficacia del servizio. «Stiamo ragionando sulla possibilità di rivedere i criteri del bando, magari con l’innalzamento dell’età minima per candidarsi», conclude il primo cittadino. «Ad ogni modo ci porteremo avanti per tempo, in modo da essere pronti a settembre per l’inizio delle scuole».

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