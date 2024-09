La grande fuga da Villacidro: in un decennio duemila emigrati per studiare e cercare lavoro  

Un’emorragia inarrestabile ha portato Villacidro ad avere poco più di 13mila residenti. Sono 2.053 le persone emigrate dal 2013 ad oggi. L’anno più nero è stato il 2015, con 210 che hanno fatto le valigie, 40 fuori dall’Italia, 19 nei confini nazionali e i restanti hanno abbandonato solo il Comune. All’estero i Paesi preferiti sono stati la Germania e il Regno Unito. In Italia invece Piemonte e in minoranza Lazio, Lombardia ed Emila Romagna.

Le testimonianze

«Ho finito l’università a Cagliari e sono partito per l’Erasmus, ho trovato il mio primo lavoro e non sono più tornato. - Prosegue Porcu. - Ho vissuto a Praga e poi a Londra. Ormai sono fuori da circa dieci anni, qui le condizioni di lavoro sono migliori. Di Villacidro mi manca la famiglia e gli amici». Un’esperienza simile l’ha vissuta Enrico Lussu, 33 anni, infermiere. «Nel 2015 ho scelto di andare via da Villacidro per le poche opportunità lavorative. Ho scelto Bologna ma ogni tanto mi manca Villacidro, soprattutto per la mia famiglia e le amicizie». Anche Paolo Murgia, 33 anni, barista in una caffetteria a Bologna racconta: «Ho deciso di andare via da Villacidro perché non riuscivo a trovare un lavoro e volevo cambiare aria. Ho scelto Bologna, perché è più adatta a un ventiquattrenne che vuole vivere la sua indipendenza. Vivo qui dal 2015». Nello stesso anno anche Carla Loru, 38 anni, educatrice professionale, spiega. «Ho deciso di andare via da Villacidro per cercare lavoro. ⁠Vivo a Bologna da nove anni e mezzo e ogni volta che torno in paese lo percepisco sempre più abbandonato».

Prima del 2013

«Sono andato via da Villacidro nel 2002 per studiare – dichiara Nicola Usula, 40 anni, ricercatore in Storia della musica, a Roma. - Ho poi deciso di rimanere in Italia per il mio lavoro. A Villacidro ho vissuto da cripto gay per i primi diciotto anni della mia vita, rinunciando a qualsiasi contatto affettivo o sessuale. Villacidro fino ai primi anni 2000 non era uno spazio adatto alla vita di un giovane omosessuale». Anche Donatella Loru, 37 anni, ricercatrice, racconta. «Sono andata via dalla Sardegna nel 2010, mi sono trasferita ad Amburgo per un post dottorato e ora faccio la ricercatrice a tempo indeterminato. La famiglia è il prezzo più grosso da pagare». Tutti sono legati alla propria terra, ma c’è chi ha più nostalgia, come Monica Muntoni, 43 anni, educatrice. «Sono andata via dal paese nel 2008. Villacidro e la Sardegna mi mancano sempre di più. Ora vivo in una frazione di Castelfranco, in Emilia, e mi sento a casa ma almeno una volta all’anno devo tornare».

Il Covid

Neanche il Covid è riuscito rallentare il fenomeno dell’emigrazione, infatti tra il 2019 e il 2022, 659 persone si sono trasferite. Nel 2024, centoquaranta tre persone hanno abbandonato Villacidro, il secondo anno con minore incidenza in termini di emigrazione dal 2013. Di queste persone, novanta sono rimaste nella Regione, venticinque in Italia e ventisei fuori dalla Nazione. La Sicilia è la regione italiana dove si sono trasferiti il maggior numero di individui mentre all'estero la Germania.

Il sindaco

«È il terzo anno – spiega Federico Sollai, primo cittadino di Villacidro. - che l’assessorato alle Attività Produttive mette a bando circa 24.000 euro per la creazione e l’insediamento di nuove attività produttive nel comune di Villacidro. Tra i requisiti richiesti ai destinatari abbiamo scelto di dare maggior rilievo alla giovane età e al rientro degli emigrati. Grazie a questo bonus per le nuove imprese, negli ultimi due anni sono state create ben sei nuove attività. L’auspicio è che grazie a queste misure si riesca a dare un contributo affinché si possano garantire delle opportunità di lavoro e un futuro ai tanti giovani villacidresi».



RIPRODUZIONE RISERVATA