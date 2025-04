La grande festa salvezza del Carbonia 

Carbonia. La scorsa stagione la salvezza fu acciuffata nello spareggio contro la Tharros. Domenica scorsa la velenosa coda del campionato è stata scongiurata con il 3-0 alla Ferrini che permette al Carbonia di restare in Eccellenza per la quarta stagione consecutiva (dopo il biennio in D).

È stata festa grande allo Zoboli, davanti a oltre 800 spettatori in larga misura donne (la giornata è stata dedicata alla condanna del femminicidio), come non si vedeva dall’amichevole contro il Cagliari di Ranieri. Con tante micro feste nella festa che, per un paio di ore dopo il fischio finale, ha aggregato squadra, settore giovanile e tifosi. Intanto per la vittoria scaccia timori, poi per la prestazione strappa applausi di alcuni calciatori come ad esempio Mauro Abbruzzi, centrocampista classe 2007, scuola Rosmarino Orione, e l’argentino Nicolas Ricci, capocannoniere del campionato con 15 reti. «Siamo orgogliosi di Mauretto», analizza il presidente Stefano Canu, «perché era convocato in Rappresentativa regionale e ha deciso di disputare questa gara viste anche le carenze che avevamo nel reparto: non sono tanti i club in Eccellenza che possono sfoggiare un 2007 come titolare fisso».

Con ritocchi nelle varie sessioni stagionali, la squadra ha mutato volto: «Siamo in generale soddisfatti per le scelte operate nella formazione dell’intera rosa», prosegue Canu, «e per la colonia di argentini: hanno dimostrato comportamento esemplare e positività nello spogliatoio oltre che in campo. Mai una parola fuori posto».

Allo scontro salvezza con la Ferrini (all’andata il Carbonia vinse in trasferta) i minerari sono arrivati reduci dalla sconfitta 1-0 a Iglesias nel derby. Brucia ancora, e nella festa di domenica allo Zoboli qualche civile sfottò non è stato risparmiato: «Abbiamo avuto sentimenti di amicizia con alcune squadre che lo hanno dimostrato concretamente». Contro la Ferrini l’allenatore Diego Mingioni ha spedito in campo una formazione blindata: «Squadra contratta», confessa, «ma secondo tempo esplosivo: lusinga che lo abbiano riconosciuto anche gli avversari». Ma il 13 aprile è una data doppiamente fausta per i colori biancoblù e l’altra buona notizia è arrivata dal settore giovanile: si sono salvati anche gli Under 17 mantenendo la categoria Élite A: «Ora senza perder tempo cercheremo di capire per la prossima stagione quale campo dar loro per evitare di continuare a girovagare per mezzo Sulcis».

