La grande festa esplode sui social, tra gioia e scetticismo 

Valentina è sana e salva. E questo è l’importante. Un lieto fine frutto tuttavia anche di una gara di solidarietà nata sui social network e allargatasi a tal punto da diventare caso diplomatico internazionale. L’appello lanciato quattro giorni fa sui principali profili delle comunità italiane in Tunisia ha infatti contribuito di certo a tenere alta l’attenzione di sulle sorti di una ragazza che poteva essere ovunque e in qualsiasi situazione in un paese straniero tanto vicino all’Italia quanto distante per dinamiche geopolitiche.

Il tam tam sul web però ha accompagnato tutta la vicenda. Dall’inizio alla fine. Dalle ipotesi più disparate e drammatiche all’epilogo che non convince. «Svenuta dieci giorni in un armadio?», si chiede ironicamente un’utente nella bacheca Facebook di “Italiani In Tunisia” non nascondendo lo scetticismo per la versione ufficiale offerta dalla ragazza.

Eppure la vicenda aveva più di un margine legittimo di preoccupazione. «Anche i suoi gatti avevano fame. Abbiamo buttato il cibo dalla finestra», dice un'altra ragazza sui social facendo intendere sia una vicina di casa e indirettamente rivelando che dietro la scomparsa di Valentina Greco potrebbe esserci una causa di forza maggiore che le ha fatto abbandonare di punto in bianco anche il destino degli amati gatti.

