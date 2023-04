La grande festa di San Marco a Fertilia C’è Samuel dei Subsonica alla consolle 

San Marco a Fertilia, festa di borgata, diventa uno dei più importanti eventi in piazza della Riviera del Corallo. Questo il primo pensiero che viene in mente nello scorrere il programma presentato dal Comitato Festeggiamenti San Marco 2023 presieduto da Raffale Buo. Due giornate evento, lunedì e martedì, con Samuel - voce istrionica dei Subsonica - ospite speciale pronto ad esibirsi in una versione inedita ad Alghero: mani sulla consolle, cuffie nelle orecchie e una super selezione di musica elettronica per far ballare il pubblico.

La musica dal vivo è sempre stata l’anima della Festa di San Marco, tanto che la direzione artistica quest’anno è stata affidata a due esperti del settore: Valdo Di Nolfo e Pau dei Negrita. Il primo operatore culturale cittadino e motore di diversi eventi nel territorio. Il secondo voce e anima dei Negrita, tra le più amate rock band italiane, che dopo essere stato ospite nella scorsa edizione ha scelto di essere parte del progetto come co-direttore artistico.

Non solo lo special guest, ma un programma molto articolato: la Chitarreria, i Black Out e i Camberra in concerto, la goliardica regata delle vasche da bagno, il sesto memorial di auto storiche in ricordo di Giuseppe Santandrea, la toccante processione a mare con la banda musicale, il mercatino degli artigiani, l’esposizione di moto.

RIPRODUZIONE RISERVATA