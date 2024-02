La grande festa di Carnevale spostata nei locali dell’oratorio 

Grande attesa a Calasetta per la festa di Carnevale che si svolge domani. Inizialmente, il programma prevedeva come location la centralissima piazza Belly, ma a causa delle previsioni del tempo non ottimali, si è deciso di spostare la festa all’oratorio della chiesa di San Maurizio. L’appuntamento, organizzato dalla locale associazione turistica Pro Loco, inizierà alle 16. Gli organizzatori hanno predisposto un vasto programma che prevede tra le altre cose musica, balli, maschere, fatti fritti e un box ricco di gadget. L’animazione invece è a cura di “Angel eventi”. Uno degli appuntamenti più sentiti da parte della comunità dove in passato si organizzava una sfilata di carri allegorici tra le più partecipate. (s. g.)

