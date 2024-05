la grande festa dell’uri 

OstiaMare 1

Atletico Uri 1

Ostiamare Lido (3-4-3) : Valori; Pasqualoni (20’ st Sbardella), Tinti, Tomas; Casazza, Bernardini, Nardella (29’ st Giusti), Lazzeri (23’ st Natalucci); Barlafante (36’ st Minincleri), Mencagli (40’ st Sorgente), Sardo. In panchina Morlupo, Lo Schiavo, Giusti, Simonelli, Proietti. Allenatore Antonio Campagna.

Atletico Uri (4-4-1-1) : Atzeni; Ravot (29’ st Melis), Jah, Esposito, Fadda; Piga, Valentini, Attili, Pisano; Fiorelli (36’ st Mari); Cannas (24’ st Fangwa). In panchina Quesada, Pionca, Fusco, Rosseti, Lubrano, Bassu, Mari. Allenatore Francesco Mura.

Arbitro : Simone Palmieri di Avellino.

Reti : 26’ Jah, 7’ st Bernardini.

Note : espulso Sbardella (O); ammoniti Lazzeri, Pasqualoni e Casazza (O), Esposito (A).



Ostia. L’Atletico Uri è salvo. Con l’1-1 sul campo dell’Ostiamare Lido i ragazzi di Massimiliano Paba (oggi sostituito in panchina dal vice Francesco Mura) centrano la salvezza diretta. Un risultato bello quanto meritato per una squadra che ha sempre espresso un gioco propositivo ma spesso ha peccato di ingenuità.

Bel match all’Anco Marzio tra due squadre che hanno provato fino alla fine a conquistare i tre punti. La rete del vantaggio ospite è arrivata al 26’ con Jah, che ha trovato la deviazione vincente su un’azione nata da un calcio di punizione. Pareggio al 52’ con Bernardini, che sottomisura ha approfittato di un pallone ben lavorato in area da Mencagli. Due cartellini gialli (al 72’ e all’89’) sono costate l’espulsione a Sbardella, in campo dal 65’. E al triplice fischio finale è scattata la festa per l’Atletico, che ha conquistato la permanenza nella categoria stavolta senza dover passare dalle forche caudine dei playout che toccheranno al Latte Dolce: ha gli stessi punti dei giallorossi con cui però ha perso entrambi gli scontri diretti.



