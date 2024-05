La grande festa della Nuorese 

Nuoro. Festa grande al Frogheri per il ritorno della Nuorese in Eccellenza. Dopo un anno di purgatorio i verdeazzurri hanno chiuso in testa alla classifica il girone B della Promozione: una stagione straordinaria, partita in sordina con una rosa messa su in pochi giorni dall’ex ds Gianfranco Moro (poi dimissionario) e terminata col perentorio 5-1 ai danni della Lanteri Sassari. Ha vinto la squadra che, alla fine, si è dimostrata più costante e determinata, nonostante qualche momento negativo (le uniche due sconfitte con Macomerese e Usinese).

Il cambio di panchina a fine dicembre, via Luca Rusani dentro Antonio Prastaro, ha inizialmente bruciato i punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, ma Cocco e compagni non si sono abbattuti e hanno tenuto dritta la barra fino al raggiungimento dell’obiettivo. Emerson, Peana, Steri, i fratelli Manfredi e Puddu hanno messo in piedi la miglior difesa del campionato, con 24 reti subite. «I ragazzi sono stati fantastici, hanno dato tutto e meritato ampiamente di vincere questo campionato difficilissimo» le parole di mister Prastaro, «ringrazio tutti, la società e il mio staff. Sono contentissimo perché sono anche un tifoso della Nuorese. Le vittorie sofferte valgono di più e la dedica va ai fantastici tifosi».

I vertici di via Aosta stanno già predisponendo il progetto per la prossima stagione: indiscrezioni parlano di una conferma del mister non ancora definita e di qualche giocatore in partenza. Bisognerà capire se si punterà a una salvezza tranquilla o a una meta più ambiziosa. Ma ora è ancora il momento della meritata festa promozione.

