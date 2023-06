La grande festa della comunità filippina 

«Abbiamo deciso di organizzare questa festa per celebrare i 125 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle Filippine dalla Spagna». Vive in Sardegna da 13 anni Glenn Tecson, 40 anni, uno degli organizzatori della manifestazione che si è tenuta ieri pomeriggio in piazza Garbialdi, dove sino a sera si è radunata una parte della comunità filippina che vive in città. Quasi tutti lavorano come domestici al servizio di famiglie o come badanti, mentre i più giovani sono spesso impegnati nella ristorazione. «Vivere qui è molto bello», sorride, «ormai siamo circa duemila e la comunità cresce sempre»

Una comunità vasta

Stando all’ultimo dato dello scorso anno, la popolazione filippina in Sardegna è di 1.937 persone, il 4 per cento dei circa 48.400 stranieri che vivono nell’Isola. La maggior parte risiede in provincia di Cagliari (1.739) e, tra le città, a fare la parte del leone è proprio il capoluogo con 1.665 migranti provenienti dall’arcipelago. «Quando sono arrivata nel 1998 eravamo appena duecento», racconta Carol Holgado, 53 anni, «ora siamo molti e sentiamo questa terra come la nostra seconda casa. Il popolo sardo è molto affettuoso e rispettoso, per questo siamo molto felici di vivere qui e tanti nostri connazionali ci vivono anche da venti o addirittura trent’anni». Anche Hanry Amboy, 54 anni, vive da 16 anni in città e guida un’altra delle tante associazioni ricreative che aiutano i suoi connazionali a ritrovarsi e stare assieme. «Ci troviamo per fare tante attività assieme», sorride, «dal canto al ballo, ma anche tornei di scacchi, pallacanestro e vari altri appuntamenti che servono per socializzare»

L’indipendenza

Ieri pomeriggio piazza Garibaldi si è tinta dei colori delle Filippine, con oltre un centinaio di persone già dal primo pomeriggio hanno animato dal piccolo palco con canzoni, balli di gruppo e altre attività per una delle feste più sentite dai filippini. A guidare la comunità cagliaritana è Marie Medina, mentre sono tantissimi i giovani di seconda generazione che hanno fatto gli studi nelle scuole cittadine e poi aiutano le famiglie nel lavoro, molto spesso tra i tavoli dei ristoranti di sushi gestiti da orientali. «Sono arrivata qui in Sardegna otto anni fa con tutta la famiglia», racconta una giovane cameriera poco più che ventenne, «nonostante abbia molti amici sardi, frequento molto di più i miei colleghi connazionali. Non sono ancora tornata a casa e i miei nonni mi mancano moltissimo. Ma qui ci vogliono tutti bene e si sente meno la nostalgia».

RIPRODUZIONE RISERVATA