La grande festa del calcio sardo  

Una stagione da 15.000 partite, con 3.500 squadre iscritte ai campionati e 486 società. Sono i numeri di spessore della stagione 2024-2025 celebrati al Gran galà del calcio sardo nella sala convegni dell’hotel “L’Anfora” di Tramatza. Una festa, nella serata condotta dai giornalisti Valentina Caruso ed Enrico Pilia, coi premi per chi ha vinto nell’ultimo anno e la presenza delle leggende Gianfranco Matteoli, Beppe Tomasini e Gianfranco Zola. «Un piacere che i numeri dicano come il movimento sardo sia in crescita: i professionisti esistono solo se ci sono i dilettanti, il calcio ha un ruolo sociale e non solo sportivo», il messaggio di Magic Box. «Bisogna lasciare i ragazzi liberi di giocare: facciamoli divertire, senza troppe pressioni», ha aggiunto l’ex centrocampista di Inter e Cagliari, da anni impegnato a livello giovanile.

I premi

Per la quarta stagione consecutiva, il Comitato regionale e L'Unione Sarda hanno premiato i capocannonieri e i migliori di Eccellenza e Promozione. Nel concorso svolto durante l’anno, coi voti dati dagli allenatori delle squadre avversarie, hanno vinto Stefano Mereu (Alghero) e Madou Mabo (Barisardo) in Eccellenza entrambi a 23 punti, Federico Usai (Lanusei, Girone A) e Domenico Saba (Usinese, B) in Promozione rispettivamente con 24 e 26 preferenze. «Sono molto felice del campionato che ho fatto e del premi», dice Mabo, che resterà in Eccellenza all’Atletico Uri. Nei bomber trionfo di Ezequiel Franchi dell'Ossese (15 gol) in Eccellenza, Alfredo Francisco Martins del Lanusei e ancora Saba in Promozione (entrambi 24). «Per aver fatto “doppietta”, il titolo di capocannoniere e il campionato, voglio ringraziare tutta la squadra», la gioia di Martins, confermatissimo a Lanusei.

Il presidente

Padrone di casa Gianni Cadoni, presidente del Comitato regionale Sardegna e vicepresidente nazionale della Lega DIlettanti. «Una stagione meravigliosa, non potevo chiedere di più a quanto fatto: campionati bellissimi e combattuti in tutte le categorie. E stasera una festa di sport», il suo commento. Durante la serata svelate le sei nuove benemerenze regionali per chi si è distinto nel calcio sardo: i dirigenti Ubaldo Piccotti, Franco Palleschi, Nando Campagnola, Roberto Mulas, il professor Ignazio Argiolas e l’arbitro Luigi Dessena, molti visibilmente commossi. Per l’Aia, nel ricordo di Claudio Deiana e alla presenza degli arbitri Antonio Giua, Giuseppe Collu e Khaled Bahri, Riccardo Urru ha vinto il premio come miglior arbitro, Maria Grazia Poddighe miglior arbitro di futsal e Andrea Nurra miglior assistente.

I campioni

La serata ha visto premiate le società che hanno vinto campionati e coppe regionali, giovanili e di futsal, Coppa Disciplina e Progetto valorizzazione giovani calciatori. Tra queste, spiccano le cinque promosse ai tornei nazionali: su tutte Budoni e Monastir, passate dall'Eccellenza in Serie D. «È stato un campionato duro, con tante squadre di valore, una grande soddisfazione vincerlo», le parole di Filippo Fois, presidente dei galluresi. «Siamo pronti per la D: ringrazio il gruppo dirigente e la squadra», ha detto Marco Carboni, numero uno dei biancoblù.

Con loro l'Atletico Uri femminile, campione in Eccellenza (giocherà in C), e dal futsal Città di Cagliari (vincente della C1, ha ricevuto il premio alla memoria di Gian Franco Puddu) e Ittiri Sprint (C femminile). E fra un mese e mezzo si riparte.

