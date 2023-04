La grande festa del calcio paralimpico 

Oristano. Una ragione in più e Atletico Olbia accedono alle fasi finali nazionali della Divisione calcio paralimpico sperimentale in programma il 20 e 21 maggio a Coverciano. Ieri nel centro federale “Tino Carta” a Oristano si sono disputate le finali regionali: per il “Secondo livello” si è imposta “Una ragione in più” davanti alla Gioventù Assemini, per il “Terzo livello” ha primeggiato l’Atletico Olbia.

Le gare, otto da 30’, sono state precedute dalla sfilata delle società e dal saluto delle autorità. Coinvolte 10 squadre dallo scorso ottobre: per il Secondo livello c’erano Una Ragione in più, Macomerese, La Torre, Speedy Sport e Gioventù Assemini; per il Terzo livello Atletico Olbia, Una Ragione in più, Juve Luras, Ammentos e Sulcis. Al progetto ha sempre creduto Gianni Caodni, presidente del Comitato regionale e vicepresidente della Lega nazionale dilettanti. «È il nostro fiore all’occhiello», ha detto, «è stata una giornata fantastica animata da questi ragazzi meravigliosi. Hanno vinto tutti. Il movimento continua a crescere, sono tante le squadre partecipanti e dal prossimo anno saranno ancora di più. L’auspicio è che le società dilettantistiche, come fanno quelle professionistiche, possano adottare una squadra Paralimpica». Presente anche il responsabile nazionale Dcps Giovanni Sacripante: «Essere in Sardegna è bellissimo ed esserlo per un evento che ha questo significato di integrazione ha un valore inestimabile». Per il referente regionale Gian Piero Pinna «è stata una festa». (ant. ser.)

