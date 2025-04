La grande festa del Budoni 

Budoni 3

Nuorese 4

Budoni (4-3-3) : Forzati (2’ st Moscaritolo); Raimo, Esposito (27’ st Hundt), Farris, Ferrari; Scioni (17’ st Bringas), Teliz, Barboza; Piassi (29’ st Veneroso), Tapparello, Cannas (6’ st Spano). In panchina Iacob, La Rosa, Cappai, Tokic. Allenatore Cerbone.

Nuorese (4-3-3) : Mascia; Filia, Emerson, Dias, Laconi (1’ st Puddu); Demurtas, Steri (29’ st Pitirra), Cadau; F. Cocco (36’ st Zannini), Manca (14’ st G. Cocco), Cossu (14’ st Catte). In panchina Trini, Aru, Tanda, Sogos. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nel primo tempo 10’ Piassi, 17’ Cannas; nel secondo tempo 7’ Cossu, 21’ e 25’ Cocco, 37’ Raimo, 47’ Catte.

Note : ammoniti Emerson, Laconi, Cadau; espulso Mascia; angoli 6-1; recupero 3’pt - 5’st.

BUDONI. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, giunto per festeggiare assieme a giocatori e società la vittoria del campionato di Eccellenza, il Budoni subisce una rocambolesca sconfitta contro una Nuorese mai doma. Un pomeriggio di gioia iniziato, prima del fischio d’inizio, con il conferimento, da parte del sindaco Antonio Addis su richiesta avanzata dalla società Budoni Calcio alla Giunta comunale, della cittadinanza onoraria per meriti sportivi a due grandi del calcio gallurese: Antonello Bagatti, allenatore che ha condotto i biancoazzurri dalla Seconda categoria all’Eccellenza, e al capitano Marco Farris, vincitore di due playoff e un campionato di Eccellenza in 17 stagioni con la maglia del Budoni.

La gara

Dopo essere andata in vantaggio per 2-0 nella prima frazione con i gol fulminei di Piassi e Cannas, la squadra di Cerbone al rientro dall’intervallo ha abbassato i ritmi. Gli ospiti, con un paio di cambi, hanno cambiato l’atteggiamento e sono cresciuti in intensità e con carattere hanno ribaltato il risultato con Cossu e la doppietta del subentrato G. Cocco. Nel finale Raimo ha riequilibrato il risultato ribadendo in gol l’intervento di Mascia. Quest’ultimo è stato espulso tra lo stupore e le proteste della panchina nuorese. Eppure, nonostante l’inferiorità numerica, al 2’ di recupero gli ospiti hanno trovato il gol decisivo con Catte su assist del subentrato Puddu.

Al triplice fischio, pur con l’amaro in bocca per la sconfitta, il Budoni davanti ai propri tifosi ha alzato in cielo la meritata coppa di trionfatore del campionato.

