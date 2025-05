La grande festa del “Brugnera” 

Una mattinata di sport e festa: questo è stato il nono appuntamento col trofeo Mario Brugnera, ex giocatore del Cagliari dello scudetto, andato in scena ieri mattina tra le 9 e le 13 sui campi di calcio a 7 dell’impianto sportivo parrocchiale in via Euro nel quartiere La Palma a Cagliari. All’iniziativa, organizzata dall’Atletico Cagliari (società della quale Brugnera fa parte), ha visto la partecipazione di otto squadre: quattro composte da giocatori nati nel 2016 e altrettante con calciatori classe 2016 per un totale di un centinaio di giovanissimi atleti.

I gironi

Due i gruppi, con incroci tra le formazioni dello stesso girone che hanno giocato contemporaneamente sui due campi adiacenti. Le partecipanti: per i nati nel 2017 Atletico Cagliari, Omega Sestu, Pgs San Paolo e Ferrini Cagliari; per la classe 2016 Atletico Cagliari, Omega Sestu, Ferrini Cagliari e Calcio Pirri.

La gioia

Nessun successo, nessuna sconfitta: ha vinto il divertimento dei tanti piccoli giocatori e l’emozione dei genitori, dei parenti e degli amici entrati in campo al termine della manifestazione. Con in più la grande emozione del campione d’Italia in rossoblù Brugnera. La giornata di festa si è appena conclusa ma già l’Atletico Cagliari, oltre a ringraziare le società che hanno aderito all’iniziativa, ha rinnovato l’appuntamento per il prossimo anno.

