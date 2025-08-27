La grande festa dei Franz Ferdinand: «Thank you Sardinia» 

I Franz Ferdinand infiammano Sant’Antioco: tutto esaurito all’Arena Fenicia per l’unica data sarda del tour mondiale. Un’esplosione di energia, un pubblico in delirio e una location mozzafiato: il concerto della band scozzese si è rivelato un evento memorabile, con un pubblico arrivato da ogni angolo dell’Isola (e non solo) per assistere a uno show che ha pienamente rispettato le aspettative.

Con il suggestivo sfondo dell’antico anfiteatro, Alex Kapranos e compagni hanno regalato quasi due ore di musica, partendo con l’energico attacco di “Matinée” e “Night or Day”, per poi attraversare l’intera carriera del gruppo tra vecchi successi e brani più recenti. Immancabili “Walk Away” e “Do You Want To”, seguite da “Build It Up”, “40’”, “No You Girls” e l’oscura “Evil Eye”. Il pubblico, carico e coinvolto, ha risposto con entusiasmo, trasformando il concerto in una grande festa indie-rock sotto le stelle. Il tutto intervallato dai «Thank you Sardinia» e “La la la la” di invito e esaltazione per il pubblico.

La scaletta ha incluso anche brani come “The Doctor”, “Jacqueline”, “Bar Lonely”, “Michael”, “Black Eyelashes”, “Love Illumination”, “Hooked”, “Outsider”, “Audacious”, “Ulysses” e l’esplosiva “This Fire” a chiudere la serata tra fuochi, luci e cori unanimi. L’atmosfera dell’Arena Fenicia, resa ancora più suggestiva dalle luci di scena e dall’entusiasmo di un pubblico trasversale per età e provenienza, ha fatto da cornice perfetta a uno dei concerti più attesi dell’estate in Sardegna. Un evento che ha confermato la grandezza dei Franz Ferdinand dal vivo, capaci di fondere carisma, tecnica e coinvolgimento come pochi. Un regalo sonoro e visivo che rimarrà impresso nella memoria di chi c’era.

«Il sold-out all'Arena Fenicia per il concerto dei Franz Ferdinand è la conferma che dedicare un evento, il festival Sulky Rock, alle band più blasonate del rock alternativo mondiale», ha detto l’assessore alla Cultura Luca Mereu, «è stata un’intuizione felice, da coltivare con convinzione anche per il futuro».

