La grande festa degli eroi azzurri 

Festa al Centrale del Foro Italico con le nazionali azzurre maschili e femminili, campioni in Coppa Davis e Billie Jean King Cup nel meraviglioso 2024 che ci siamo lasciati alle spalle. Una cerimonia davanti a circa 6 mila spettatori che ha visto in campo tutti i tennisti italiani protagonisti di quelle vittorie. Da Matteo Berrettini a Lorenzo Musetti, passando per Jasmine Paolini e Sara Arrani, fino ad arrivare ai capitani non giocatori Filippo Volandri e Tathiana Garbin. Chiamati sul campo poi tutti gli altri giocatori, oltre agli allenatori, i dirigenti accompagnatori e gli staff, compreso uno dei “boss” delle racchette, l’incordatore cagliaritano Pierpaolo “Jambo” Melis.

Gli applausi più forti, nemmeno a dirlo, per Sinner. «Abbiamo vissuto emozioni forti insieme, ma la cosa più bella è stata vedere una squadra che ha teso sempre la mano a chi era più indietro, lo hanno fatto con le compagne e anche con me», le parole commosse di Garbin, poi seguite da quelle di Volandri: «Un successo dal sapore diverso perché condiviso con le ragazze, portando a casa due vittorie mondiali. Il 2024 è stato incredibile». Dichiarazioni ribadite poi da Paolini: «Siamo un gruppo vero. Siamo tutti carichi per il Foro». Poi Berrettini: «Porto tantissimo nel cuore di quel successo, arrivato dopo un periodo difficile». La cerimonia si è conclusa con un brindisi in campo e un cadeau ai due capitani consegnato dal presidente della FITP, Angelo Binaghi: «I grandi successi e i campioni che oggi abbiamo devono essere il frutto di una politica capillare di diffusione della pratica sportiva. Credo sia questo che ci chieda il Governo. Una maggior diffusione della pratica sportiva significa maggiore salute dei cittadini, risparmio sulla spesa sanitaria e un importante impatto economico».

