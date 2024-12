La grande festa degli arbitri sardi Orsato premia i migliori dell’Isola 

Una festa che ha richiamato arbitri da tutta l’Isola. Per i fischietti sardi ieri è stata una serata di celebrazioni al Seminario arcivescovile di Cagliari, con l’annuale festa di Natale della sezione Aia del capoluogo intitolata a Raffaele Manunza. Un appuntamento con un ospite d’onore: Daniele Orsato, che ha concluso la sua carriera in campo lo scorso luglio agli Europei dopo vent’anni ad altissimo livello in campo nazionale (289 partite dirette in A, il secondo dietro Concetto Lo Bello, e tre finali di Coppa Italia) e internazionale (su tutte la finale di Champions League del 2020 e la semifinale agli ultimi Mondiali). Padrone di casa Andrea Melis, la settimana scorsa rieletto presidente della sezione per il suo secondo mandato, con la presenza degli arbitri sardi in Serie A Khaled Bahri, Giuseppe Collu (associato proprio dell’Aia Cagliari) e Antonio Giua.

Il saluto

Orsato ha ricevuto il premio alla memoria di Claudio Deiana, il giovane arbitro cagliaritano scomparso nel 2020 a 30 anni dopo aver combattuto contro la leucemia. «Per me è un onore ricordare Claudio», ha detto sul palco il fischietto (nominato migliore al mondo quattro anni fa) per poi rivolgersi con passione agli oltre 200 presenti: «Di sogni ne ho avuti tanti ma stasera è la prima volta che incontro Piero Farneti, che ha fatto una finale di Champions League. L’arbitro era Braschi, il mio idolo, l’uomo per il quale ho usato i polsini bianchi. Girando per la mia sezione vedevo le foto di Agnolin e volevo arrivare a quei traguardi: dovete guardare gli arbitri di Serie A come i vostri idoli, ma non preoccupatevi di sbagliare. Fatevi guidare dalla voglia di imparare e non abbiate fretta».

Le presenze

«Per me questa è una famiglia», il commosso saluto del presidente Melis. Sul palco con lui i vicepresidenti Marta Bonaria Atzori ed Efisio Deiana col delegato sezionale Roberto Pistis, in prima fila diversi presidenti delle altre sezioni sarde - a evidenziare l’affiatamento a livello regionale - e l’intervento dei ragazzi della Polisportiva Olimpia onlus. «Vengo sempre con grande piacere a quest’appuntamento fisso», le parole di Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna, «Orsato è stato un’icona per la classe arbitrale, è arrivato sul tetto del mondo con grandi soddisfazioni. Vi invito a lavorare con la stessa passione che vi ha fatto avvicinare al mondo arbitrale, cercando di essere brave persone oltre che bravi arbitri. E continuate a sognare».

I premi

Tanti i riconoscimenti consegnati durante la serata, diversi intitolati alla memoria di associati scomparsi e ricordati con grande affetto. A Francesco Balistreri per la promozione alla Can 5 di futsal, a Giovanni Cossu per la nomina a responsabile modulo formazione, perfezionamento tecnico e regolamento del calcio a 5, all’osservatore arbitrale Vincenzo Serra per la promozione alla Con Prof, a Gabriele Milia per il suo attaccamento alla sezione. A Maria Marras, 15 anni, il premio Fabrizio Piras per essersi distinta nel settore giovanile e scolastico. Per gli esordi, a Gabriele Mulas il premio Riccardo Santoru come miglior debuttante in Promozione, a Riccardo Urru il premio Alessio Zanni per l’Eccellenza, ad Andrea Senes il premio Gianni Mascia per la Serie D. Come dirigenti arbitrali distintisi in ambito associativo, a Walter Mameli il premio Francesco Ibba, ad Antonio Conti il premio Riccardo Cossu e a Fernando Gatti il premio Gianfranco Podda. A Filippo Priola il premio Raffaele Manunza, come dirigente arbitrale che col suo operato ha dato lustro alla sezione.

