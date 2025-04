La grande famiglia dei francescani  festeggia il Cantico 

In occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature, la numerosa famiglia francescana presente nell’Arcidiocesi di Oristano con i frati cappuccini nel capoluogo e a Laconi; i frati conventuali e le clarisse sempre in città, e infine l’Ordine Francescano Secolare (le fraternità composte da laici) a Laconi, Narbolia, Meana Sardo, Oristano, Silì e Villaurbana, propone un percorso di sei tappe aperto a tutta la comunità diocesana e, in particolare, a chi desidera approfondire la spiritualità di Francesco d’Assisi.

Un cammino di riflessione sul Cantico, per riscoprirne il messaggio e lasciarsi interrogare dalle sfide del tempo. «Le sei tappe saranno presentate tutte in questo Anno commemorativo e si inseriscono nel percorso che la Chiesa offre con il Giubileo ordinario: ecco perché la tematica sarà quella del Cantico come voce di speranza. Domani il primo incontro, a dicembre l’ultimo», spiegano dalla diocesi. «Ogni incontro sarà caratterizzato non da relazioni illustrative o cattedratiche sui versi del componimento del Santo di Assisi, ma da testimonianze di vita che cercheranno di rivelare come le parole di Francesco non fossero teoria ma espressione di quanto concretamente vissuto. Ogni versetto presentato sarà attualizzato e declinato in tematiche legate non solo alla vita spirituale dell’uomo ma anche agli ambiti in cui l’uomo ha costruito la fraternità nella relazione con l’altro e con il Creato».

Gli incontri si terranno nel monastero di Santa Chiara di Oristano che aprirà le porte a chi vorrà farsi coinvolgere da un messaggio di pace e di fraternità vecchio di 800 anni ma sempre attuale.

