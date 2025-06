La grande esperienza di Roberto Congiatta: «Con la Uefa Pro potrei allenare dovunque»  

In giro per il mondo dietro a un pallone. Ad accompagnarlo, lungo il percorso, qualifiche ed esperienze maturate in panchina nei campi di quattro paesi. Parla Roberto Congiatta, l’Ulisse dei tecnici sardi, neo tecnico del Sorso.

Il bilancio della stagione a Stintino.

«Insieme al mio collaboratore di sempre, Gabriele Porcu, possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo terminato il campionato al settimo posto, allestendo un progetto tecnico dalle basi».

Quali sono le note liete?

«L’aver creato un gruppo da zero. Ad agosto c’erano 25 volti nuovi, rispetto alla passata stagione. Nonostante ciò, siamo riusciti in fretta a compattarci e a proporre uno stile di gioco piacevole, ben definito. Abbiamo segnato tanto ma preso anche qualche gol di troppo».

La sua storia da allenatore.

«È iniziata all'estero. Partii dopo essermi laureato in Lingue. Primo patentino da allenatore in Australia, poi in Inghilterra con la Football Association e infine a San Sebastián nei Paesi Baschi. In Spagna non mi vennero accettate le licenze in panchina e ripartii da zero, conseguendo l'ambito Uefa 3, l'attuale Uefa Pro. L'ho rinnovato quest'anno con la federazione spagnola».

Quindi, il ritorno in Sardegna.

«Quattro anni fa, dopo vent’anni all'estero, undici dei quali trascorsi in Spagna in categorie simili alla nostre Eccellenza e Promozione. In Sardegna ho ripreso dal Florinas. Poi un biennio a Porto Torres e l'ultimo anno a Stintino».

Quali sono le differenze tra il dilettantismo in Italia e in Spagna?

«In Spagna si sente meno lo stress. Le società ti lasciano lavorare tranquillo. È difficile vedere esoneri. Il livello tecnico era molto più alto, nonostante in Italia, negli ultimi anni, sia cresciuto tanto grazie all'arrivo di tanti stranieri».

Le sue qualifiche la metterebbero in lizza per piazze importanti...

«Con la licenza Uefa Pro potrei allenare ovunque, anche in Champions (ride). Riparto da Sorso con un progetto stimolante».

RIPRODUZIONE RISERVATA