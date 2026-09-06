«La grande emozione di cantare dal vivo Sestu, eccomi da voi» 

Fabrizio Moro torna in Sardegna e con lui tutta l’energia di “Non ho paura di niente Live 2026”, il tour che accompagna il suo decimo album in studio e che oggi arriva sul palco di Sestu per un concerto a ingresso libero. Un titolo che è quasi un manifesto, ma che - come racconta lui stesso - nasconde più sfumature di quanto sembri. Nove tracce inedite, prodotte da Katoo, in cui il cantautore romano conferma la sua cifra più autentica: testi che scavano nell’intimità personale senza mai perdere lo sguardo sul presente collettivo. A completare il disco, la bonus track “Prima di domani”, nata da un incontro e un’amicizia con Il Tre, disponibile solo nella versione in vinile deluxe, in un’edizione limitata e numerata. Dopo due anni e mezzo lontano dalla scena discografica, ma mai davvero fermo, Moro porta finalmente in tour i brani del nuovo capitolo della sua carriera, insieme ai grandi successi che lo accompagnano dagli esordi di Sanremo Giovani nel 2000 fino alla vittoria del Festival nel 2018 con “Non mi avete fatto niente”. In occasione della tappa sarda, lo abbiamo incontrato per raccontare il lavoro fatto su questo nuovo disco, tra paure, coraggio e voglia di ricominciare.

“Non ho paura di niente”: è proprio vero, o è più un mantra che si ripete la mattina davanti allo specchio?

«In realtà ho paura di tante cose, non sono affatto uno che non teme nulla. Ma è proprio in quei momenti in cui la paura si fa sentire più forte che dentro di me viene fuori una parte coraggiosa, quasi un’altra voce, che si rivolge a quella più fragile, più “vigliacca”, e le dice di non aver paura di niente. Non è che la paura sparisca davvero, è che imparo a rispondere a quella con una parte di me che reagisce, che non si arrende. Ed è proprio da questo confronto interiore, da questo tira e molla tra paura e coraggio, che è nato in me un momento in cui ho sentito fortissimo il bisogno di riprendere in mano la mia vita».

In “Prima di domani” canta che “le paure fanno il vortice come aeroplani”. Sembra il proseguimento naturale di quel dialogo tra paura e coraggio di cui parlava. Com’è nata questa collaborazione con Il Tre e cosa l’ha ispirata in quei versi?

«La collaborazione con Il Tre è nata in modo davvero spontaneo. Ci siamo conosciuti a una cena e ho capito subito che era un ragazzo genuino e sincero, sia come persona che come musicista. Questa cosa mi ha colpito parecchio, perché in certi momenti mi ha ricordato il Fabrizio di qualche anno fa. E l’amicizia è nata prima della collaborazione musicale, non il contrario. Avevo scritto la strofa di questa canzone ma non riuscivo a portarla avanti. E proprio durante una cena, lui mi ha cantato lì per lì, in tempo reale, l’inciso del brano. È successo tutto così, in modo naturale».

Se la musica nasce da incontri spontanei e genuini, come è successo con Il Tre, quanto è importante per lei incontrare dal vivo il pubblico sardo di Sestu con questo nuovo album?

«È il momento che aspetto di più. Sono ormai due anni e mezzo che manco dalla scena discografica, ma con la band non ci siamo mai fermati veramente in questi anni. Adesso però non vedo l’ora di portare finalmente il mio nuovo disco in giro, di incontrare il pubblico con questi brani nuovi. Sono molto eccitato, perché questo tipo di contatto diretto, questo approccio con la gente, mi manca da troppo tempo».

Il countdown per Sestu è già partito, ma la storia di “Non ho paura di niente Live 2026” proseguirà con altre tappe in giro per l’Italia, prima di calare il sipario a metà novembre. Fino ad allora, Fabrizio Moro continuerà a portare sul palco quel dialogo serrato tra paura e coraggio che ha dato vita al disco, un confronto che, canzone dopo canzone, città dopo città, sembra trasformarsi sempre più in una certezza condivisa con il pubblico: la musica, quando è vera, non ha paura di niente.

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