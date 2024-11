La grande danza con Abbagnato stasera a Cagliari 

Il penultimo appuntamento della 42ª edizione del Festival internazionale Nuova Danza promette di essere uno degli eventi clou della stagione. L’attesissima performance “La rose malade” di Roland Petit sarà presentata stasera alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari, un’occasione imperdibile per gli appassionati di danza. Sul palco, Eleonora Abbagnato, nome di spicco nel mondo del balletto internazionale, nonché la prima italiana ad aver ottenuto il titolo di étoile all'Opéra National de Paris.

La stella della danza italiana danzerà con il ballerino Giacomo Castellana nello spettacolo realizzato, in occasione del centenario della nascita del maestro (13 gennaio 1924), da Daniele Cipriani Entertainment e Balletto di Sardegna. In scena il balletto creato nel 1973 dal genio coreografico indimenticato, Roland Petit, che creò la coreografia per Maja Plisetskaja, una della più grandi ballerine del XX secolo, ispirata al poema “The Sick Rose” appartenente alla “Songs of Innocence” del poeta e pittore visionario William Blake, (1789) e coreografato sulla musica del commovente “Adagietto” della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, con i costumi firmati all’epoca da Yves Saint Laurent.

Subito dopo Abbagnato sarà protagonista dell'incontro incontro/conferenza “Il mio ricordo su Roland Petit”, intervistata da Valeria Crippa.

