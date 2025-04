La grande corsa per non retrocedere 

I rossoblù saranno di scena sul terreno dell’Inter, sabato alle 18. Potendo godere della stessa situazione della quale ha approfittato il Parma, rimontando due reti a una Inter preoccupata per la sfida di stasera in Champions. Il Cagliari giocherà sabato e dopo tre giorni la squadra di Inzaghi avrà la partita di ritorno con il Bayern, servirà comunque alla squadra di Nicola l’abito migliore per non sfigurare.

Empoli, Venezia e Monza. Ma – insieme al Cagliari – anche Lecce, Parma, Verona e perché no, anche il Como, a quota 33 con i suoi alti e bassi. Le sfide della giornata numero 32 diranno ancora di più sullo scenario della salvezza. Sabato c’è Venezia-Monza, il Lecce va a casa della Juve e il Verona ospiterà il Genoa, meno impegnativo il turno del Como – in casa col Toro – che potrà forse già salutare la zona pericolo. L’Empoli rischierà grosso a Napoli, così come i rossoblù di Nicola a casa dell’Inter.

Alla prossima, nel turno di Pasqua, con il Cagliari che aspetterà la Fiorentina, uno scintillante Lecce-Como, l’Empoli riceverà il Venezia, il Monza ospiterà il Napoli e attenzione a Parma-Juventus. Sarà questa, la giornata numero 33, quella che emetterà le prime sentenze? (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA