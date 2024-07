La grande corsa delle 164 squadre della Prima e Seconda categoria 

A ridosso del via alla nuova stagione agonistica, che per i campionati minori comincerà un po’ più tardi rispetto ai torni principali quali Eccellenza e Promozione, le squadre di Prima e Seconda categoria cominciano a scaldare i motori in vista dei vari raduni e si presentano agguerrite e numerose: ai blocchi di partenza ci saranno ben 163 club, 64 in Prima e 99 in Seconda. A meno di eventuali defezioni dell’ultima ora e relativi aggiustamenti della Federazione regionale (proprio oggi scadono i termini per presentare la domanda di iscrizione), si va dunque verso una possibile risistemazione numerica delle formazioni che faranno parte dei vari gironi.

I gruppi

Nell’ultima stagione i gruppi della Prima categoria erano quattro, ciascuno composto da 17 club per un totale di 68 formazioni. La qual cosa significava che, a ogni domenica, una di loro doveva stare ferma. La Seconda aveva sette gruppi formati ognuno da 14 squadre (in tutto, 98). Numeri più o meno in linea con quelli attuali, e ora sta ai vertici calcistici regionali decidere come suddividere le varie società nei singoli raggruppamenti. È presumibile si prosegua sulla stessa falsariga del recente passato, con in più il vantaggio (in Prima) di non avere un numero di squadre dispari che imponga per ciascuna di loro il riposo settimanale. Mentre in Seconda al momento c’è una formazione in più rispetto al 2023-204, e questo comporterebbe avere un girone con un numero di squadre dispari. Ma ancora tutto è allo studio, e prima di procedere alla composizione e alla suddivisione sarà necessario sapere con certezza quali club si sono iscritti. Dopo il passaggio odierno, quello successivo è il 29 luglio con il versamento della prima rata della tassa di iscrizione. I calendari dovrebbero essere resi noti a inizio settembre.

Promosse e retrocesse

In pole position in Prima categoria si trovano di diritto i club retrocessi dalla Promozione, alcuni solo dopo lo spareggio. Dunque ci si attende un grande campionato da Arbus, Gialeto, Gonnosfanadiga, Fonni, Porto Torres, Posada, Santa Giusta e Verde Isola. Poi ci sono le matricole, appena salite dalla Seconda, che sull’onda dell’entusiasmo proveranno a mettere i bastoni tra le ruote a rivali in ipotesi più strutturate: Don Cesare Delogu, Fc Alghero, Virtus Villamar, Tertenia, Malaspina, Santadi, Sanverese, Laerru. E poi c’è il grande gruppo delle altre partecipanti, tra le quali club storici quali Sestu, Azzurra Monserrato, Baunese, Corrasi Oliena, Fanum Orosei, La Palma, Freccia Parte Montis, San Giorgio Perfugas, Settimo, Vecchio Borgo Sant’Elia, Don Bosco Fortitudo, Città di Selargius, Antiochense Calasetta, Decimoputzu, Isili, Asseminese, Quartu 2000 e così via. Ci si attendono sorprese.

Il riscatto

In Seconda c’è voglia di riscatto immediato per chi pochi mesi fa è sceso di categoria, così le 16 squadre retrocesse (Castor 1977, Cardedu, Fermassenti, Folgor Tissi, Frassinetti Elmas, Ussana, Uragano Pirri, Seulo 2010, Berchidda, Bultei, Macomer, Ollolai, Porto Cervo, Palau, San Marco Cabras e Senorbì) cercheranno di riconquistare subito il torneo perduto, mentre le neopromosse, nel caso si siano iscritte tutte, potrebbero provare il colpaccio del doppio salto: Accademia Sulcitana, Atletico Sarule, Bonnannaro, Centro Storico Sassari, Lauras, Marrubiu, San Basilio. Davanti avranno però un esercito di 76 squadre la gran parte delle quali vogliono scalare un gradino (come le storiche La Salle, Sinnai, Ferrini Quartu, Tavolara, Pula, Orione 96, Decimo 07, Jupiter e via dicendo). La partita è aperta.

