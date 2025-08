La grande caccia ai bomber 

La miglior difesa è l’attacco. Sembra la strada seguita negli ultimi tempi dalle squadre di Serie A dove in particolare gli allenatori delle big, dall’Inter al Napoli passando per Milan, Roma e Juventus, chiedono i migliori bomber sul mercato costringendo i club a sacrifici economici e strategici.

Il caso Lookman, a prescindere di come andrà a finire l’ennesimo tormentone estivo, è solo la punta dell’iceberg di questa nuova tendenza del massimo campionato di calcio italiano. Proprio l’Inter, pur disponendo già di un campione come Lautaro Martinez in avanti e avendo acquistato una punta atipica come Bonny dal Parma, sembra disposta a tutto per portare in rosa l’attaccante nigeriano dell’Atalanta. La Juventus da parte sua ha ufficializzato David ma non si ferma qui, in attesa di vedere come andrà a finire il caso Vlahovic.

Il domino continua sull’asse Torino-Napoli dove i campioni d’Italia, una volta lasciato andare Osimhen in Turchia nonostante il corteggiamento degli stessi bianconeri, si sono tuffati su uno dei più promettenti attaccanti italiani, ovvero Lucca, approdato in azzurro ma tentato a suo tempo anche dal Milan alla continua ricerca di un centravanti vero. Oltre al possibile sbarco in extremis di Vlahovic il nuovo tecnico Allegri insiste col ds Tare perché gli trovi qualcuno che ricordi l’ex Giroud.

Fissato con gli attaccanti anche un altro allenatore che ha cambiato da poco panchina, ovvero Giampiero Gasperini, passato dall’Atalanta delle meraviglie alla sfida della Roma. Come fatto già a Bergamo, anche in giallorosso l’allenatore vuole avere più soluzioni possibili in attacco. Per questo il club capitolino, che può comunque contare su Dovbyk (seppur non sia ideale per il gioco del nuovo tecnico), vuole ingaggiare il danese Hojlund, in uscita dal Manchester United, oppure Krstovic, con il Lecce che coprirebbe la cessione del montenegrino con Camarda in prestito dal Milan.

Altra società alla ricerca di attaccanti è l’Atalanta, che a sua volta potrebbe tentare con Krstovic nel caso dovesse rinunciare a Lookman e soprattutto se la ripresa dall’infortunio di Scamacca fosse sotto le attese. Nelle mire del club bergamasco anche Arokodare, punta del Genk reduce da una stagione importante (21 gol in 40 presenze nella Jupiler Pro League), e Rodrigo Muniz Carvalho del Fulham, classe 2001, brasiliano, tecnico e mobile.

