La grande buca riparata dopo un anno 

La buca di via Colombo a Costa Rei, presente in mezzo al marciapiede da quasi un anno con gravi rischi per i pedoni, è stata finalmente riparata. L’intervento, ad opera del Comune, è stato fatto nei giorni scorsi.

Diverse, nel corso degli ultimi mesi, le proteste da parte dei residenti e dei turisti per un intervento che tardava ad arrivare. Proteste che però continuano in via Vespucci per delle transenne che ormai da tantissimo tempo delimitano un pozzetto lungo la carreggiata. Pozzetto che, mentre la strada è stata asfaltata, non è stato rialzato. Così come fa sentire la sua voce il comitato dei cittadini di Costa Rei – fra le altre cose - per la segnaletica carente (alcuni cartelli indicativi sono stati danneggiati durante l’incendio di due estati fa) e non ancora sistemata. «Entro la primavera – ha assicurato Fabio Piras, assessore alle borgate - saranno ultimati numerosi interventi. Ci presenteremo in maniera decorosa in vista della prossima stagione turistica». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA