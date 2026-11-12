Cartoline da Cagliari. Ma non sono quelle che i turisti vorrebbero portare a casa come ricordo della città. Sullo sfondo ci sono panorami mozzafiato, monumenti secolari e scorci che raccontano la bellezza della città. In primo piano, però, spuntano bottiglie, lattine, cartacce e rifiuti di ogni genere. È il volto meno presentabile di Cagliari, quello che emerge dal viaggio fotografico di Max Solinas, che ha immortalato alcuni dei luoghi più suggestivi e frequentati della città. Viste spettacolari sul golfo, le torri pisane, la Cattedrale. Fino a Monte Urpinu, uno dei polmoni verdi cittadini, dove il valore ambientale dovrebbe imporre un’attenzione ancora maggiore. E invece anche qui l’inciviltà lascia il segno. Il risultato è un album di cartoline al contrario: immagini che raccontano il contrasto tra la bellezza di Cagliari e l’incuria di chi la frequenta, spesso sconosciute – o ignorate – da chi dovrebbe occuparsi dell’igiene urbana.

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