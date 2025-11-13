La grande ascesa dell’ex console 

Nel giugno del 2024, in occasione del 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, nella passeggiata coperta del Bastione di Cagliari, Giovanni Piero Sanna ha ricevuto l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica. È stato l’ultimo dei riconoscimenti di una lunga carriera variegata, con molte nomine pubbliche e incarichi di prestigio e responsabilità, di un uomo che è stato vicino politicamente a Felicetto Contu, tanto da essere spesso definito come un suo “delfino”. È stato anche uno degli ultimi assessori al Comune di Cagliari in quota Dc. Attualmente è dirigente al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf): ma proprio fonti vicine al Ministero hanno fatto sapere che Sanna, «è stato sospeso da ogni ruolo» e «che era rientrato in servizio al Masaf solo nel 2024 a conclusione di una attività per la Regione Sardegna a cui si riferiscono i provvedimenti giudiziari e i capi di imputazione contestati. Lo stesso Ministero è estraneo alla vicenda».

La carriera

Prima di approdare alla direzione dell’agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna a gennaio del 2020, con nomina dell’allora presidente della Regione Christian Solinas, Sanna ha ricoperto numerosi incarichi. A iniziare da quello di console onorario del Principato di Monaco e di delegato per la Sardegna del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Dal 1988 al 1992 e poi dal 1994 al 1999 ha fatto parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale come funzionario ma con incarichi nello staff del presidente e anche si assistenza. In quegli anni, tra il 1990 e il 1994 è stato eletto nel consiglio comunale di Cagliari diventando assessore al Turismo, Sport, Spettacolo e Cultura. Dal 1999 al 2004 il passaggio alla Regione Sardegna come dirigente nello staff del presidente. Una carriera cresciuta fino ad arrivare a ricoprire posizioni dirigenziali alla vice presidente del Consiglio Nazionale dell’Agricoltura, fino a diventare capo del cerimoniale del Ministero della Politiche agricole (dal 2008 al 2011) e capo ufficio Rapporti internazionali sempre nello stesso Ministero. Dal 2013, a oggi, è direttore nella Direzione Generale degli affari generali sempre del Masaf con la parentesi dei quattro anni alla direzione della Conservatoria delle coste della Sardegna.

I dubbi

Prima che la commissaria dell’agenzia presentasse la querela-denuncia in Procura, alla Guardia di finanza e alla Corte dei Conti, nel maggio del 2024 erano emerse, da parte della stessa Regione Sardegna, delle perplessità sulla gestione dei fondi destinati alla Conservatoria: a fronte di nuovi finanziamenti per far crescere l’organico e avviare lavori nell’ex palazzina degli alloggi ufficiali a Calamosca, a Cagliari, non era stato fatto praticamente niente. E i fondi usati per acquisto di beni e servizi, ma anche convegni, eventi istituzionali, ad attività pubblicitarie e promozionali. La Regione aveva chiesto di sapere se quelle spese siano servite a qualcosa, bloccando poi i fondi per il 2024. Le risposte sono probabilmente arrivate con l’inchiesta della Guardia di Finanza.

I rapporti

Tra le numerose spese illegali, secondo gli investigatori, oltre all’affitto di Villa Belvedere a Capri (usata da Sanna e da Queiroz, come ricostruito dagli inquirenti) anche quella per l’acquisto di un mezzo per disabili, mai ritrovato in sede di inventario. Le indagini hanno permesso di scoprire che si trattava invece di uno scooter fatto consegnare al porto di Napoli proprio all’amico Queiroz. E poi l’acquisto delle due ville a Sarroch: in una di queste è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari proprio a Sanna.

