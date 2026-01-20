La grande annata dell’Isola 

Centosedici punti, 33 vittorie e 30 sconfitte, 114 gol fatti e 110 subiti per posizioni in classifica di tutto rispetto: quinta, sesta e nona.

Numeri che inquadrano la situazione attuale di quattro delle cinque squadre sarde impegnate in Serie D e dicono molto della loro competitività. Si parla, in ordine di classifica, di Monastir, Budoni, Cos e Latte Dolce, tutte racchiuse nel classico fazzoletto di punti: dai 29 dei campidanesi ai 27 dei sassaresi. Manca l’Olbia, unica nota stonata nella pattuglia isolana: i bianchi dopo un buon avvio di torneo si trovano in piena zona playout a quota 21, in quindicesima posizione a -7 dalla salvezza diretta e a +5 dalla retrocessione immediata.

L’eccezione

Non stupisce, viste le vicissitudine di un club che nelle ultime stagioni ha dovuto far fronte a problemi di natura tecnica e societaria particolarmente invasivi. La speranza è che la nuova proprietà, subentrata alla svizzera SwissPro (definita «inadeguata» dal nuovo direttore dell’area tecnica Ninni Corda), sia in grado di sistemare i conti e dare la giusta serenità a una squadra che ha dimostrato di essere all’altezza della categoria.

Marcia spedita

Le altre quattro corregionali intanto marciano secondo programma e forse oltre. Spicca giocoforza la posizione, forse inattesa, delle due neo promosse Monastir e Budoni: una stagione fa hanno dominato l’Eccellenza, oggi sono alla guida della pattuglia sarda e si giocano l’accesso ai playoff. Sintomo di una programmazione adeguata che ha consentito loro di mettere ogni tassello al posto giusto, dalla rosa al tecnico al gruppo dirigente.

Neopromosse

Il Monastir stupisce, essendo all’esordio assoluto nella categoria; non meraviglia invece che il suo giovane e promettente allenatore Marcello Angheleddu predichi prudenza e ribadisca quale sia l’obiettivo, cioè la salvezza. Ma di questo passo ci si chiede dove la squadra potrà arrivare dopo essersi stabilizzata. Il Budoni a sua volta sta mettendo a frutto la brutta esperienza di due anni fa, quando fu protagonista di una retrocessione dolorosa: oggi l’aria è completamente diversa e i ragazzi di Raffaele Cerbone navigano tranquilli nei piani alti della classifica sognando un traguardo impronunciabile.

Metamorfosi

Discorso simile vale per la Cos del tecnico Francesco Loi, scesa in Eccellenza la scorsa primavera e poi ripescata in estate. Sembra un’altra squadra per convinzione e sfrontatezza, non a caso occupa la sesta posizione. Il Latte Dolce invece è abituato a navigare tra i difficili mari della Serie D, li solca da tempo e sa come fare. Alterna periodi non del tutto positivi a risultati eccellenti ma i momenti di magra non sono mai troppi lunghi né negativi, dunque la sua presenza a ridosso della zona spareggi non meraviglia. Senza considerare la sua partnership con la Torres, una vera garanzia.

Il mercato

E’ vero quel che dicono gli addetti ai lavori: col mercato di riparazione invernale le squadre del continente, più fornite di mezzi finanziari e dunque di una maggiore capacità di spesa, possono rivoluzionare rosa e rapporti di forza stravolgendo i valori iniziali.

Quindi si capisce perché chi sta al timone delle isolane predichi prudenza e indichi come obiettivo la salvezza. Però, dopo venti turni giocati su 34, con questi risultati l’impressione è che le formazioni sarde abbiano tutte le capacità di reggere ad alti livelli e pensare che possano crollare all’improvviso sembra un’ipotesi remota.

Sia mai che, invece, a fine torneo non accada qualcosa di oggi impensabile. Gli spareggi del resto sono lì, a portata di mano.

