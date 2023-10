La grande amicizia con Antonello Obino che diventò Molotov 

«Sono davvero molto scosso. Non riesco quasi a parlare dopo aver ricevuto la notizia della morte di Sergio». Trasuda una forte emozione la voce di Molotov, al secolo Antonello Obino, carboniense che tra la seconda metà degli anni 60 e i primi anni 70, ai tempi della militanza del Pci (Marxista Leninista) divenne amico di Sergio Staino. E proprio pensando ad Antonello, dalla marcata ortodossia comunista, il compianto fumettista toscano aveva creato la figura di Molotov, stalinista di ferro, inseparabile amico e anima critica di Bobo, rimasto impresso nella memoria collettiva per i due giornali arrotolati sempre in tasca. Nel 2006 salirono sul palco dell’anfiteatro di monte Sirai, all’interno della rassegna “Mare e miniere” organizzata dalla società Umanitaria, proprio per raccontare la storia del compagno brontolone di Bobo. Ma il legame tra Staino e Carbonia è ancora più profondo: per cinque edizioni, dal 1995 al 1998 e poi ancora nel 2000 è stato ospite fisso della rassegna internazionale di fumetto “Nuvole Parlanti”, contribuendo a portare il meglio della satira nazionale. Nel 2018, per un'edizione speciale della rassegna, non volle mancare e incantò tutti con la sua capacità di saper leggere l’attualità in modo pungente.

RIPRODUZIONE RISERVATA