La grande altalena di emozioni alla fine premia il Sassuolo 

Empoli 3

Sassuolo 4

Empoli (4-3-3) : Berisha 5.5; Bereszynski 5.5, Ismajli 5.5, Luperto 5.5, Cacace 5.5; Fazzini 6.5 (25’ st Kovalenko 7), Ranocchia 6 (25’ st Maldini 6), Maleh 6 (34’ st Gyasi 6.5); Cancellieri 6 (25’ st Grassi 6), Cambiaghi 6.5 (34’ st Destro sv); Caputo 6.5. In panchina: Caprile, Perisan, Walukiewicz, Guarino, Ebuehi, S. Bastoni, Marin, Shpendi. Allenatore Andreazzoli 6.

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli 6; Toljan 6.5, Erlic 6, Tressoldi 6, Viti 4.5 (8’ st Vina 6); Boloca 6.5, Matheus Henrique 7; Berardi 8 (51’ st Pedersen sv), Thorstvedt 6.5 (33’ st Bajrami 6), Laurienté 6 (33’ st Castillejo 6); Pinamonti 7 (33’ st Mulattieri 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Ferrari, Ceide, Volpato, Lipani, Defrel. Allenatore: Dionisi 6.5.

Arbitro : Sozza di Seregno 5.5.

Reti : 4’ pt Caputo (rig.), 11’ pt Pinamonti, 21’ pt M. Henrique, 30’ pt Fazzini, 21’ st Berardi su rig., 41’ st Kovalenko, 47’ st Berardi.

Note : ammoniti Fazzini, Maleh, Matheus Henrique, Grassi, Gyasi. Angoli: 6-5. Recupero: 1’ pt, 7’ st.

Empoli. Vittoria del Sassuolo a Empoli per 4-3. Sequenza dei gol rocambolesca con i padroni di casa in vantaggio, poi raggiunti e superati dagli emiliani. Un’altalena di emozioni andata avanti nel secondo tempo fino a quando nel finale la squadra di Andreazzoli è riuscita a pareggiare e, durante il recupero, Berardi ha chiuso i conti con una conclusione deviata da Cacace per il 4-3 finale che forse fa emergere le grandi ingenuità di un Empoli che, dopo aver vinto a Napoli, torna a essere “piccolo” con le dirette concorrenti. Protagonisti Berardi, con una doppietta, e l’ex Pinamonti.

