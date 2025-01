La grana delle spese elettorali, tutte le contestazioni del collegio 

Dieci pagine e sei punti contestati nel provvedimento adottato dal Collegio regionale di garanzia elettorale, in seno alla Corte d'Appello di Cagliari, guidato dalla presidente Gemma Cucca.

I punti

Innanzitutto, secondo il collegio la dichiarazione relativa alle spese elettorali della campagna della presidente Todde non sarebbe «conforme» a quanto sancito dalla legge nazionale 515 del 1993 e dalla regionale 1 del 1994 che la recepisce. In secondo luogo, «non risulta essere stato nominato il mandatario, la cui nomina deve ritenersi obbligatoria». Ancora, si legge nel documento, «non risulta essere stato aperto un conto corrente dedicato solo alla raccolta dei fondi». E poi, quarto punto, «non risulta l'asseverazione e la sottoscrizione del rendiconto da parte del mandatario che avrebbe dovuto essere nominato». Secondo il collegio, ancora, «non è stato prodotto l'estratto del conto corrente bancario o postale» e «non risultano dalla lista movimenti bancari i nominativi dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti per la campagna elettorale come previsto». E poi l'ultimo punto: non sarebbe chiaro su quale conto siano state indirizzate le donazioni raccolte durante la campagna attraverso PayPal, somme comunque non rilevanti.

Per i componenti del collegio, dunque, il rendiconto del comitato elettorale del M5S, firmato dal senatore Ettore Licheri e inviato alla Corte dei Conti, non chiarisce «se le spese indicate nei documenti depositati afferiscano alle spese della singola candidata alla carica di Presidente o alla campagna elettorale dei candidati alla carica di consigliere sostenuti dal Movimento». Nella dichiarazione elettorale presentata è riportato che «sono state sostenute spese, come da rendiconto allegato, per 90.629,98 euro, e ricevuti contributi e servizi per 90.670,00 euro». Il collegio conferma di aver ricevuto i documenti e la memoria della presidente a integrazione dei dubbi sollevati, ma sostiene che non siano sanabili.

Il dispositivo

Infine il dispositivo, che a carico di Todde determina la sanzione amministrativa di 40mila euro da versare all’agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla notifica. Il dispositivo dispone anche la trasmissione dell’ordinanza-ingiunzione, sia al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per adottare il provvedimento di decadenza, sia alla Procura della Repubblica, viste le anomalie riscontrate nelle dichiarazioni depositate e l'omesso deposito nel cassetto fiscale della fattura Enel di un locale.

L’avvocato

Per l’avvocato Benedetto Ballero, dello studio cui la governatrice si è rivolta per tutelarsi nel procedimento, «non c'è nessuna irregolarità sostanziale, solo irregolarità formali che possono determinare sanzioni pecuniarie, non certo la decadenza». Un provvedimento che l’avvocato definisce «forzato e anche un'invasione del risultato elettorale, perché non si può determinare una decadenza per un brufolino». La cosa certa, aggiunge, è che la presidente non ha ricevuto un contributo, né ha fatto alcuna spesa personalmente. In sintesi, «se il mandatario deve essere nominato per fare spese o ricevere contributi, chi non fa né spese né contributi non deve nominare il mandatario». Per Ballero, infine, il ricorso al tribunale ordinario non sarebbe l’unica strada percorribile. (ro. mu.)

