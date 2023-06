La grana del palazzetto: i lavori non sono mai iniziati  

A pochi giorni dall'elezione, il nuovo sindaco, Riccardo Uda, si trova tra le mani la grana del palazzetto dello sport di Sertinu, chiuso ormai da tre anni per inagibilità e dei lavori per la riqualificazione mai iniziati. Una situazione che sta creando disagi alle società sportive, che stanno svolgendo la loro attività, con tanti giovani e ragazzi anche del territorio.

Tutte le manifestazioni sportive, anche quelle di rilievo, l'ultima quella dei giorni scorsi di SportInsieme, si stanno svolgendo ormai dal 2021 nelle palestre scolastiche, strutture non adatte ad accogliere il grande pubblico. Eppure l'amministrazione comunale uscente su quella struttura vi ha investito ingenti somme. L'ultima, un contributo regionale di 200 mila euro e 80 mila con un mutuo contratto dal Comune dal Credito Sportivo, per un intervento con il quale dovrà essere realizzata una nuova copertura in lamiera e un nuovo manto di gioco in parquet flottante, oltre l'ampliamento dell'ingresso principale, con la realizzazione di un vano ascensore per i disabili. «Occorre trovare una soluzione in tempi brevi – dice il sindaco Riccardo Uda – la struttura però non è più efficiente. Stiamo pensando di costruirne una nuova, moderna e adeguata. Occorrono però i tempi tecnici e non sarà certamente ne per questo e neanche per il prossimo anno. Il bilancio fino al 31 dicembre non si può cambiare».

RIPRODUZIONE RISERVATA