La Gran Bretagna in controtendenza 

Londra. È un trionfo quello dei Labour che, almeno stando agli exit poll, avrebbero raggiunto la quota 410 seggi. Un ritorno al futuro sulla ruota di Londra. Se in Europa continentale c’è chi guarda a destra, l’isola della Brexit sterza stavolta in direzione opposta: verso il centro, se non proprio a sinistra, tornando ad affidarsi al lauristi - sotto la leadership moderata di sir Keir Starmer - dopo 14 anni di governi e convulsioni Tory. Lo spoglio notturno delle schede delle elezioni britanniche riguarda ormai solo i numeri destinati a fissare le dimensioni del trionfo laburista, frutto soprattutto dell’annunciatissima disfatta dei conservatori del premier uscente Rishi Sunak, sospesi fra la prospettiva d’una batosta di portata storica e quella di un annichilimento epocale. Si è conclusa così una giornata di voto senza grandi nubi nelle quattro nazioni che formano il Regno Unito: Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord.

Gli exit poll

Stando ai primi dati emersi dagli exit poll, la sinistra avrebbe raggiunto una maggioranza storica e riconquistato così il governo del Regno Unito. Chiuse le urne i dati, per ora non ufficiali, avrebbero sancito un tracollo senza precedenti dei conservatori del premier uscente Rishi Sunak, affossati a quota 131, seppure meno peggio delle stime più nere. I Liberaldemocratici centristi di Ed Davey salirebbero da parte loro a 61, mentre l'ultradestra di Reform UK di Nigel Farage, con più voti dei LibDem ma meno concentrati tra i seggi uninominali, porterebbe a casa 13 deputati per la prima volta. In caduta libera, infine, nei collegi scozzesi (da 48 a 10). Un voto, quello di ieri, che potrebbe essersi tradotto con una svolta generazionale. Nella fine di quasi tre lustri di governi a guida conservatrice segnati da crisi, scossoni, scandali, lacerazioni interne e cambiamenti di leader, fra responsabilità proprie e conseguenze di terremoti internazionali; oltre che dai contraccolpi - almeno per ora negativi - di quel gioco di prestigio che è stato il referendum del 2016 sul divorzio dall’Ue, sfociato nella Brexit.

Ritorno alla normalità

Una svolta che si sarebbe consumata nel nome del ritorno alla normalità, caratteristica per ora dominante del profilo da ex procuratore della corona prestato alla politica del 61enne Starmer; e che gli elettori desiderosi d’un qualche cambiamento vero (oltre lo slogan elettorale indistinto del “change”) sperano non significhi normalizzazione. Il desiderio è quello di una cesura rispetto ai fuor d’opera di un Boris Johnson, il più controverso e divisivo (ma anche simbolicamente significativo) fra i 5 premier della girandola Tory. La super maggioranza che le previsioni tratteggiano lascia margini di manovra all’uomo incaricato di riportare le insegne del laburismo a Downing Street. Ai Tories toccherà ripartire intanto dal baratro, con un nuovo leader: inevitabile l'addio di Sunak.

