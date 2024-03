La governatrice vuole correre: Giunta in Aula dopo Pasqua 

La “rosa” da cui pescare c’è. Nelle forze del Campo largo i nomi – anche autorevoli – non mancano. Ma non è da escludere che Alessandra Todde possa trarre ispirazione pure dal “mercato” parallelo dei tecnici per assemblare una squadra che possa garantire alla Sardegna un futuro meno agitato del presente. Per i Trasporti, sembra più di un’impressione.

Primi step

Todde sta aspettando la proclamazione degli eletti. Nessun incontro formale è stato indetto tra la governatrice e i partiti. Da ambienti vicini alla futura inquilina di Villa Devoto, sembra che l’ex viceministra pentastellata abbia chiesto agli alleati di chiudere le trattative per la formazione della Giunta in tempi rapidi, per provare a portare in Aula la squadra il 3-4 aprile, subito dopo Pasqua. Ci riuscirà? Lunedì si riunisce la direzione del Pd per fare il punto sulla situazione dopo il voto. E sarà l’occasione anche per iniziare a parlare di assetti. Poi, dagli incontri bilaterali, verrà fuori la squadra del Campo largo per i prossimi 5 anni.

Il modulo

Da più parti trova conferma il possibile modulo a 12 che Todde schiererà per il governo della Sardegna. Nessuno si espone sui nomi («È prematuro»), ma neppure smentisce il totoassessori. Si parte dunque dal 4-2-1-1-1-1-1-1. Uno è il tecnico che potrebbe avere la delega per i Trasporti, magari in quota a un partito. Si parla di Gianfranco Fancello, docente di progettazione dei sistemi di trasporto all’Università Cagliari. Al Turismo la scelta potrebbe ricadere su Franco Cuccureddu (Orizzonte Comune). Al Lavoro Francesco Agus (Progressisti). All’Ambiente due nomi di Alleanza Verdi Sinistra: la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù o Antonio Piu, l’uomo del Campo Largo più votato a Sassari. All’Istruzione Lorenzo Cozzolino (Psi). All’Industria Giuseppe Frau (Uniti per Alessandra Todde). All’Agricoltura Paola Casula, sindaca di Guasila (Sinistra Futura). E veniamo ai partiti maggiori.

I nodi

Dem e M5S dovranno dialogare pure sulla presidenza dell’Aula. Salgono le quotazioni del segretario del Pd Piero Comandini, che ricoprirà la seconda carica istituzionale della Regione qualora dia la disponibilità a rinunciare alla corsa per diventare sindaco di Cagliari. La decisione è attesa entro una decina di giorni.

M5S e Pd

La carica è ambita anche da Desiré Manca, ma il M5S ha già la presidenza della Regione. Più probabile che sia chiamata a guidare l’assessorato alla Sanità o quello ai Lavori pubblici, nomina ambita da Roberto Li Gioi. Altro nome del M5S per l’Esecutivo è quello di Francesca Pubusa (Affari Generali?). In chiusura il Pd: per le quote rosa dovrebbe proporre due deleghe femminili delle quattro che saranno affidate al partito di Schlein. Si parla di Anna Maria Busia (area Cabras, Industria?). Alla Programmazione dovrebbe andare invece Cesare Moriconi (area Fadda). All’Urbanistica Giuseppe Meloni (area Cabras). Più complesso il discorso per Gianfranco Ganau: se non dovesse candidarsi a sindaco di Sassari, metterebbe il cappello sulla Sanità. In alternativa, ma con altra delega, entrerebbe nell’Esecutivo la sassarese Carla Fundoni (Istruzione?). Ci sarebbero pure 6 presidenze di commissione da assegnare, ma è un altro capitolo.

