La gommista le canta agli hater 

Che sia un’epoca in cui i “leoni da tastiera” sono scatenati è cosa risaputa. Dalle battute sterili, si passa spesso a quelle denigratorie in cui si ignorano i confini della critica. E nelle serata di lunedì a rispondere agli attacchi social ci ha pensato la cantante Maria Luisa Congiu, finita nel mirino degli haters per il suo lavoro da gommista, portato avanti dal 2020, dopo la prematura scomparsa del marito Pasqualino Puligheddu, morto a soli 49 anni dopo la battaglia contro il Covid. Per ribadire il no alle “battute di cattivo gusto”, Congiu ha scelto la sua pagina Facebook, con un post che in poche ore ha fatto il giro della rete.

Il post

Fermo e deciso il messaggio dell’artista di Oliena: «Quattro scatti per stendere un velo pietoso - si legge in apertura - su persone che, da dietro una tastiera di telefono o pc, si permettono di fare battute, perché in faccia non ne avrebbero il coraggio. Per la prima volta in tre anni "lo splendido" di turno si permette di ironizzare sul fatto che lavoro in un'officina di pneumatici, come se questo fosse un disonore o un difetto». E ricordando il marito ha poi precisato: «Al contrario è motivo di orgoglio per me tenere attiva l'attività che con Pasqualino abbiamo costruito dal nulla a suon di sacrifici e sudore. L'unico dispiacere è che non abbia potuto continuare lui a seguirla». E fra centinaia di commenti di plauso ha rimarcato: «Non posso che andarne fiera di arrivare sul palco a far festa con la gente, dopo aver lavorato e guidato per chilometri. Non è certo penalizzante per la persona, può esserlo per la stanchezza che si triplica alla fine di ogni giornata ma umanamente è solo ricchezza».

Garbo e fermezza

La cantautrice si dice stupita dell’ampio risalto avuto in così breve tempo: «Tutto è partito da un battibecco scatenatosi fra i commenti nella mia pagina – spiega . Avrei potuto fregarmene come ho fatto tante altre volte, ma quando ho visto che si stava ridicolizzando il mio lavoro e quello che è stato l’impegno di mio marito non ci ho visto più». Ma la vera lezione è arrivata con educazione: «Ho usato dei toni garbati, la volgarità la lascio ad altri. Prima di essere un’artista sono la madre di quattro meravigliosi figli. Sono loro la mia vera forza insieme ai miei familiari». La cantautrice gommista non manca di elogiare Gianluca Solinas, storico punto di forza dell’officina e “compare”: “Senza di lui non ce l’avrei mai fatta. Pasqualino ci ha lasciato alle porte del Natale, mio fratello pochi giorni dopo. A gennaio 2021 mi sono trovata davanti a un bivio, vendere tutto o continuare. I miei figli mi hanno dato la spinta ad andare avanti».

«Ne vado fiera»

E tra pressione pneumatici, controlli d’olio e pratiche in ufficio, Congiu si sente a casa: «Non ho mai avuto paura di sporcarmi le mani. Qui sto bene e amo il contatto con la gente. Sui social racconto una quotidianità lavorativa di cui vado fiera. Non ho bisogno di apparire. Non cerco questo». Non manca l’appello ai più giovani: «Viviamo un periodo storico di materialismo – conclude – si stanno illudendo le nuove generazioni che il futuro sia nei social. Ci saranno pure dei casi eccezionali, ma il domani si costruisce col duro lavoro e l’impegno. I social vanno usati per fare del bene. Sono un’arma a doppio taglio». E con la battuta finale in sardo («a paraulas macas, orijas surdas»), Congiu tira dritta per il proprio cammino, fra sveglie di primo mattino e prossimi progetti musicali. Nel ricordo di Pasqualino.

RIPRODUZIONE RISERVATA