La goliardia è donna, Gabriella pontefice 

Il Papa è donna. Almeno nella confessione dell’Associazione Goliardica Turritana che, sabato, ha eletto la pontefice Anda I Maxima Aurea, al secolo Gabriella Piga. La 26enne è la seconda rappresentante femminile a vestire ermellino, feluca e placche dopo Giovanna Deiana, assurta al "soglio" nel 2014. Studentessa di Veterinaria all’ultimo anno, Gabriella ha origini di nobile “cionfra”, cifra sassarese di scherzo declinata in satira. «Mio fratello Mario- racconta- è stato a sua volta pontefice nove anni fa e si era proclamato Torra». Ovvero “torna” in dialetto mentre la sorella sceglie “Anda”, cioè “va” generando il gioco di parole.

«Ma anche papà e mamma sono stati goliardi», evidenzia il retaggio intergenerazionale. Intanto comincerà il suo papato con “cerimonie” dal marchio goliardico, come la gara di vasche da bagno a Fertilia o la Discesa dei Carruzzi, l’annuale calata su trabiccoli nella pendenza di viale Trento. «Il nostro era il 69 bis, prendendo in giro le polemiche sul 41 bis». “69 per cento” è poi la presenza in percentuale della birra tra i fedeli, motore di scherzi irriferibili perché “quanto succede in goliardia lì rimane”. Gabriella nega poi la componente maschilista nell’Associazione: «C’è stato il boom di donne». La sua futura professione è già entrata nell’essere pontefice perché nel video della candidatura mungeva delle pecore. E ora si prepara all’inaugurazione dell’Anno accademico, in cui infrangerà il rito con la tradizionale presa in giro del ministro di turno. Ma senza esagerare perché, come specifica, «io sono Maxima Aurea e porterò lo splendore nel mio pontificato».