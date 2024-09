La gloriosa Johannes rinasce dopo 5 anni: «Ora il nuovo campo» 

La gloriosa Johannes riparte, per la gioia dei suoi tanti simpatizzanti. Dopo cinque anni di assenza dai campi da gioco, la storica società calcistica fondata nel lontano 1967, simbolo e orgoglio del quartiere di Is Mirrionis, tornerà finalmente a disputare un campionato ufficiale, quello di Seconda Categoria.

La fusione

L’iscrizione è il risultato della fusione con un’altra società più piccola e meno nota, l'Asd Isuledda, nata nel 2019, che in segno di rispetto per l'importante passato della Johannes ha deciso di rinunciare ai propri colori. Le partite casalinghe, tuttavia, non si disputeranno nel mitico campetto di via Is Mirrionis, da oltre mezzo secolo teatro di epiche battaglie sportive, bensì nel più decoroso impianto in erba sintetica di Monte Claro. Il vecchio rettangolo di gioco, infatti, è ancora off-limits per lavori, con il risultato che la nuova Johannes, almeno inizialmente, sarà costretta ad emigrare in via Cadello, dove si svolgeranno anche gli allenamenti.

Società gloriosa

L'inconfondibile maglia giallorossa indossata da tanti ragazzi, alcuni dei quali diventati poi professionisti, come Andrea Cossu e i fratelli Mancosu, tornerà insomma ad essere protagonista a partire da ottobre, quando comincerà il campionato di Seconda Categoria (Girone A). Una buona notizia per il quartiere, un ritorno atteso per una Johannes che, archiviato il periodo di inattività, vedrà nuovamente in campo la Prima squadra. Si dovrà invece attendere ancora per il restart del settore giovanile, a cominciare dalla scuola calcio, fondata nel ‘77 dall'indimenticabile Gianni Laconi, scomparso lo scorso maggio.

Il presidente

«Tutto il rione non vede l’ora di riavere in campo la Johannes e anch’io», sorride il patron giallorosso Corrado Scameroni, 59 anni, titolare di un’officina meccanica, «l’impianto di Monte Claro è una soluzione provvisoria, non appena si concluderanno i lavori la squadra rientrerà alla base e sarà riattivato anche il settore giovanile».

L’ossatura della nuova formazione sarà fornita, di fatto, dall'Asd Isuledda, che nella scorsa stagione ha ben figurato in Terza Categoria chiudendo alle spalle della capolista Accademia Sulcitana e ottenendo un meritato ripescaggio in Seconda. Al progetto di fusione si è lavorato in segreto per mesi. L'ufficialità è arrivata solo di recente. Confermato, tra gli altri, il portiere Gianfranco Sitzia, che fino all'anno scorso rivestiva il ruolo di presidente-giocatore.

La felicità

Stesso discorso per l’allenatore, Nicola Atzeni, 32 anni. «Siamo felici ed onorati di difendere i colori della Johannes», afferma il giovane mister, «la squadra sarà composta quasi totalmente da cagliaritani. Non ci accontenteremo della salvezza, vogliamo posizionarci stabilmente nella parte alta della classifica. Come Isuledda non abbiamo mai avuto una sede stabile, in cinque anni abbiamo girovagato tra Quartu, Su Planu, Sant'Elia e Mulinu Becciu, per cui non vediamo l’ora che il campo di Is Mirrionis sia pronto. Nel frattempo invitiamo tutto il rione a venire a Monte Claro a fare il tifo per la rinata Johannes. Noi daremo il massimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA