«La giustizia non è uguale per tutti» 

Erano arrivati consapevoli del probabile esito negativo della loro battaglia, ma carichi di spirito combattivo. Il presidio di A Foras di fronte al Palazzo di giustizia è iniziato alle 9, mentre in tribunale cominciava l’udienza del processo ai quattro generali di Teulada. I militanti hanno appeso striscioni, cartelloni e maxi-stampe di articoli di giornale sui muri esterni e nelle colonne dell’edificio. “Anche se voi vi credete assolti siete per sempre coinvolti”, lo slogan della protesta che ha visto partecipare anche associazioni pacifiste, come Gettiamo le basi e Comitato Riconversione Rwm, sigle sindacali (Usb e Social Forum), e i giovanissimi dell’Unigcom.

Nonostante le sensazioni negative, i manifestanti speravano che il processo potesse arrivare almeno alla fase del dibattimento, per attestare i livelli di inquinamento ambientale, le eventuali relazioni con le patologie che affliggono la popolazione e le modalità con cui le esercitazioni avrebbero determinato il disastro ambientale. Così non è stato, e appena l’avvocata di parte civile del comitato Giulia Lai ha comunicato la notizia si è levato un coro unanime: “Vergogna”.

«Lo Stato difficilmente condanna sé stesso, ma la nostra lotta continua. Chi è stato imputato di disastro ambientale per noi sarà sempre colpevole», ha dichiarato la militante di A Foras Elena Argiolas. «Quello che rimane è la verità dei fatti: la penisola Delta dichiarata imbonificabile e tutte le persone che si sono ammalate e sono morte di tumore in prossimità dei poligoni di Teulada e Quirra».

Per i manifestanti, oltre l’amarezza, resta la convinzione di un doppiopesismo della giustizia italiana. Nel 2021, infatti, 45 attivisti erano stati rinviati a giudizio nell'ambito dell’Operazione Lince. Le imputazioni per manifestazione non autorizzata, resistenza e danneggiamenti avevano portato per cinque di loro alla pesantissima accusa di associazione con finalità sovversive. «Un processo che andrà avanti per decenni, con persone che nel frattempo non potranno partecipare a concorsi pubblici o accedere a finanziamenti perché accusate di reato contro lo Stato. Per chi è responsabile di aver devastato la nostra terra invece è stata sufficiente qualche udienza. Questa è la dimostrazione che la giustizia non è uguale per tutti», ha proseguito Argiolas.

RIPRODUZIONE RISERVATA