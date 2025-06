La Giustizia è più vicina 

Una Giustizia di prossimità. È operativo a Girasole un presidio di legalità, riconosciuto dal Ministero, denominato Organismo di mediazione civile, riconosciuto dal Ministero.

La mediazione rappresenta uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie sempre più centrale nella gestione dei conflitti civili e commerciali. La riforma Cartabia ha consolidato questo istituto introducendo regole chiare, precisi di applicazione e dando impulso alla diffusione territoriale.

In quest’ottica apre in Ogliastra la sede secondaria dell’Odm, associazione denominata “Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale”. L’idea è quella di offrire un’alternativa rapida, efficace e accessibile alla giustizia ordinaria, in tempi ristretti.

Le materie

«Vogliamo offrire un servizio concreto e di valore non solo a Girasole, ma per l’intero territorio. – spiega il presidente Odm Marco Albano – Da oggi i cittadini e le imprese possono contare su uno strumento efficace per dirimere le controversie in modo rapido, riservato e con costi contenuti, evitando i tempi lunghi della giustizia ordinaria».

Le materie trattate, risolte entro 90 giorni sono l’usucapione, divisioni patrimoniali, successioni ereditarie oltre alle liti condominiali e locative ai contratti bancari e assicurativi, includendo anche responsabilità medica e altri ambiti rilevanti. In alcuni casi la mediazione civile è prevista dal legislatore come passaggio obbligatorio prima di avviare un processo; in altri può essere scelta liberamente dalle parti.

Il team

L’Organismo di Mediazione opera con uno staff qualificato di mediatori civili e commerciali e giudici-arbitri dotati di competenze trasversali e formazione specialistica.Tra i mediatori civili e commerciali operativi in Ogliastra l’avvocato Lucia Cannavacciuolo e il dottor Corrado Pani. L’obiettivo è quello di promuovere la mediazione civile come strumento semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie civili e commerciali, senza ricorrere al giudice statuale.Le richieste di mediazione possono essere avanzate solo tramite il portale dedicato. Le decisioni sono sentenze di primo grado. «Il tribunale, con i suoi giudici-arbitri, è chiamato a decidere con neutralità, imparzialità e indipendenza la materia in posta esame, al termine del procedimento emette il lodo, se necessario, trascrivibile presso i pubblici registri equiparato alla sentenza emessa dall'autorità giudiziaria».

