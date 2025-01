La Giustizia è in codice rosso 

Non c’è solo la sanità, con la carenza di medici, l’istruzione con taglio delle autonomie, o la siccità con i bacini vuoti. Anche la giustizia a Nuoro è in codice rosso. La situazione è tanto grave che alcuni uffici del Tribunale sono sotto organico del 64 per cento, mettendo in pericolo un altro diritto fondamentale. La carenza di personale è un’emergenza anche per l’amministrazione della giustizia, con ripercussioni su tutto il sistema. Colpa di un parere chiesto e mai arrivato dal ministero della Giustizia a quello della Funzione pubblica, per procedere alle assunzioni attraverso le graduatorie dell’agenzia Laore. Parere che non arriva nonostante la convenzione firmata a dicembre dalla Regione con il ministero della Giustizia. E i processi si fermano.

Carenza di personale

Da lunedì gli avvocati del Foro di Nuoro scioperano contro le gravi carenza negli uffici giudiziari. Più del 60 per cento dell’organico è scoperto nell’ufficio Unep, in Procura manca il 64 per cento del personale. Le carenze hanno portato a ritardi nelle notifiche, problema al centro di incontri estivi presso la Prefettura, con la Regione, il Tribunale, e il coinvolgimento di Poste per cercare soluzioni. La Procura registra rallentamenti nelle archiviazioni.

Soluzioni incompiute

Ieri, un’assemblea convocata dal presidente degli avvocati, Lorenzo Soro, ha visto la partecipazione del presidente del Tribunale Mauro Pusceddu, del Procuratore generale Luigi Patronaggio (in video), della prefetta Alessandra Nigro e dell’assessora regionale Mariaelena Motzo. Nell’incontro è stato spiegato il motivo della protesta e sono emersi nuovi dettagli. A dicembre, la Regione ha firmato una convenzione con il ministero della Giustizia che avrebbe dovuto procedere all’assunzione di 21 amministrativi dalle graduatorie dall’agenzia Laore. Iter rallentato da un rimpallo burocratico tra i ministeri di Giustizia e Funzione pubblica. Il primo ha chiesto un parere e il secondo sta esaminando la proposta senza dare risposte. Risposte chieste e «ancora» attese dal presidente del Tribunale Mauro Pusceddu. A spiegare i motivi il procuratore generale Luigi Patronaggio. «Oggi - ha detto - darò conto con una nota ufficiale al ministero, non è corretto che ci siano questi ritardi e inefficienze». La prefetta Alessandra Nigro ha assicurato che tra otto giorni attende «chiarimenti dalla Funzione pubblica».

Dimenticati da 20 anni

Nell’incontro, la dirigente Unep, Roberta Moro, ha parlato di un concorso che manca da 23 anni, annunciando una segnalazione alla Corte dei conti. La procuratrice Castaldini ha sottolineato la gravità della situazione proponendo una delegazione per interloquire direttamente con Roma. Lorenzo Soro ha annunciato un’assemblea delle toghe per martedì: «Se non arriveranno risposte concrete dal ministero della Funzione pubblica, o dovessero risultare “equivoche” e “deludenti”, non si escludono ulteriori iniziative di protesta, comprese forme più incisive».

