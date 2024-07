La giunta Zedda tra equilibri e nomi: gli ultimi incontri  

I numeri non sarebbero in discussione: la giunta di Massimo Zedda sarà formata da due rappresentati del Pd, due dei Progressisti, due assessori nominati dallo stesso primo cittadino, e poi uno ciascuno per Avs, 5S e Sinistra Futura. E il Pd avrà anche il presidente del Consiglio. Così gli incontri tra neo sindaco e vertici dei singoli partiti, in programma tra domani e venerdì, serviranno a limare qualche dettaglio e a formalizzare i nomi. Obiettivo: arrivare al più presto in Aula per la presentazione della Giunta in occasione della prima seduta del Consiglio comunale. Difficilmente venerdì. Molto probabilmente si slitterà a lunedì 8 oppure al giorno dopo.

I nomi che circolano negli ambienti politici sono più o meno sempre gli stessi. Tra i papabili ci sono alcuni consiglieri eletti: Anna Puddu dei Progressisti (data alle Politiche sociali) e Matteo Massa (Attività produttive), Giulia Andreozzi di Avs (all’Istruzione o alla Cultura), Matteo Lecis Cocco Ortu (Urbanistica) e Rita Polo del Pd, Laura Stochino di Sinistra Futura e Luisa Giua Marassi per i Cinque Stelle. Per quanto riguarda i possibili nomi scelti direttamente da Massimo Zedda ci sono Cristina Mancini e Barbara Argiolas. La casella, pesante, della presidenza del Consiglio sembra destinata al Pd: Marco Benucci, il più votato, sarebbe in pole. Ma non si esclude la “rinuncia”, a favore dei Progressisti, per ottenere un terzo assessorato: in questo caso potrebbe toccare a un non consigliere (per esempio Yuri Marcialis che ha già lavorato proprio con l’ultima giunta Zedda). (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA