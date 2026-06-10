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Il protocollo.
11 giugno 2026 alle 00:32

La Giunta vara il piano “cantieri trasparenti”: più informazioni e una segnaletica migliore 

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Cantieri trasparenti: è il nuovo protocollo, approvato dalla Giunta, per garantire «standard minimi obbligatori finalizzati a migliorare la comunicazione alla cittadinanza nei cantieri che comportano occupazione o interventi sul suolo pubblico».

Un’iniziativa destinata «a rendere più chiari e comprensibili gli interventi che interessano strade, marciapiedi e spazi pubblici». Il protocollo prevede l’installazione di una cartellonistica informativa supplementare che integra, senza sostituirli, gli obblighi già previsti dalla legge. Previste misure di decoro urbano con l’obiettivo di ridurre l'impatto visivo delle aree interessate dai lavori.

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