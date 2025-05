La Giunta Sanna resta zoppa 

Si sono incontrati, finalmente. Ma i sorrisi iniziali tra compagni di maggioranza sono diventati prima di circostanza e poi sono spariti. Dalla stanza del primo cittadino, ieri mattina, si è alzata l’ennesima fumata nera. La Giunta resta zoppa, dopo due mesi di crisi che inizia a diventare sempre più pesante e sempre più incomprensibile.

L’incontro

Il segretario provinciale di Forza Italia, Giovanni Mascia, e Giancarlo Milia, che invece rappresenta quella regionale, dopo vertici saltati e riprogrammati, sono riusciti a incontrare Massimiliano Sanna con l’obiettivo di chiudere la partita dell’esecutivo che si trascina dal 25 marzo, giorno in cui il sindaco decise di ritirare le deleghe all’esponente azzurro, Luca Faedda. Il nome proposto è lo stesso, Faedda appunto. Ma proprio la scelta dei vertici azzurri è stata respinta dal sindaco. Non va bene, sarebbe il ragionamento, perché con il rientro in squadra di Faedda nulla cambia negli equilibri della maggioranza consiliare. Una bocciatura però che difficilmente può essere digerita dal partito al quale spetta una poltrona in Giunta e che, in teoria, dovrebbe essere libero di scegliere il nome che ritiene migliore. Prima dei saluti finali nella stanza del sindaco non si è riprogrammato alcun nuovo incontro. Il no a Faedda verrà analizzato dai vertici di Forza Italia e non solo.

Lo scenario

Il rifiuto di Sanna, motivato quindi dal fatto che i 4 consiglieri “ribelli” di Forza Italia con il rientro di Faedda in Giunta rimarrebbero sull’Aventino, forse porta come conclusione che lo stesso sindaco avrebbe preferito attribuire la delega appunto a uno dei quattro esponenti di Forza Italia sui quali pende ancora la richiesta di espulsione, sempre al vaglio dei probiviri. La “conclusione Sanna” ovviamente non potrebbe essere approvata da Forza Italia ma neanche da Valeria Carta, Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti che invece hanno ribadito più volte che al partito azzurro spettano due assessorati e non uno. Il motivo? Il gruppo consiliare, a inizio legislatura, era formato da due componenti; con il loro ingresso, a metà mandato (e dopo che avevano lasciato i rispettivi partiti di appartenenza), è raddoppiato e quindi dovrebbe raddoppiare anche la presenza in Giunta.

Gli alleati

Ovviamente il ragionamento dei quattro consiglieri “ribelli” non trova sponda nei partiti di maggioranza. Tutti infatti concordano su un punto: le poltrone date restano tali, in base a un accordo firmato a inizio legislatura che stabiliva appunto la spartizione. Anche se poi all’interno della stessa maggioranza si sono create due “correnti”. Una con la firma di un “contratto di solidarietà” tra Fratelli d’Italia e Udc, l’altra formata da Psd’Az, Oristano al Centro e Forza Italia che avrebbero siglato un patto di ferro. La sostanza però sarebbe la stessa: nessuno lascia l’assessorato per far posto a uno dei 4 consiglieri ribelli. E se mai ci dovesse essere un rimpasto con il ridimensionamento di uno dei partiti di maggioranza, la terza crisi della nuova Giunta Sanna inizierebbe il giorno dopo.

