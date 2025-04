La Giunta resta in stallo, divampa la polemica 

Rebus assessori a Carbonia: la partita non è finita e i risultati sin qui raggiunti non piacciono a tutti. Le perplessità riguardano quanto ancora è rimasto aperto, ovvero l’annunciata sostituzione in Giunta dell’attuale responsabile degli Affari generali e della digitalizzazione Katia Puddu.

La tensione

Sino a una settimana fa tutto sembrava deciso e l’ingresso di Nino Spanu al suo posto sembrava solo questione di ore. Ad oggi invece tutto è fermo e i telefoni continuano a suonare a vuoto. Questo lascia intuire che la tensione all’interno del gruppo di maggioranza relativa “Carbonia Avanti” in Consiglio sia ancora alta e alla fine, se nessuno si muove, le cose rimarranno come sono. Questo porterebbe a quattro il numero delle donne all’interno della Giunta contro i tre assessori uomini a cui si aggiunge il sindaco. È facile intuire che a pagare le spese di questo immobilismo possa essere la serenità all’interno di tutta la maggioranza. Serenità che già qualcuno non vede. È il caso del consigliere Diego Fronterrè, più votato della lista del sindaco nel 2021: «Il continua cambio di assessori non è un buon segnale da dare alla cittadinanza. Aggiungo che non son mai stato coinvolto in alcun modo nelle scelte di maggioranza anche se all’inizio consiliatura gli accordi erano diversi».

Le polemiche

Per quanto riguarda invece “Carbonia Insieme” e le dimissioni di Paolo Moi a cui ha fatto seguito l’avvicendamento con Irina Piras alla guida dell’assessorato alle Politiche sociali, non tutti sono soddisfatti. Anzi “Sinistra futura”, per voce del gruppo del consiliare e del comitato cittadino, coglie l’occasione per volgere un attacco diretto nei confronti della maggioranza e del sindaco. «Esprimiamo viva preoccupazione - affermano rappresentanti della formazione politica che esprime tre consiglieri - e il fermo dissenso di fronte alla persistente e dannosa instabilità amministrativa e politica che sta di fatto paralizzando il Comune di Carbonia. I continui cambi di assessori non sono solo un segno di profonda debolezza politica, ma rappresentano un grave ostacolo alla risoluzione dei problemi urgenti che affliggono la nostra città».

I rappresentanti di Sinistra futura si spingono poi oltre: «Ricordiamo al primo cittadino che il cambio degli assessori non è un fatto privato tra un gruppo politico e il sindaco com’è avvenuto fino ad oggi. Non comprendiamo le motivazioni politiche che di volta in volta hanno portato a sostituzioni e chiediamo al sindaco di assumersi la responsabilità di motivare alla cittadinanza eventuali nuovi cambiamenti nella Giunta».

