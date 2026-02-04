La Giunta: «Record di progetti e bandi» 

È tempo di bilanci per la nuova amministrazione di San Gavino, che elogia il proprio operato per tutti i lavori portati avanti, ma la minoranza non fa mancare le critiche e parla di sostanziale immobilismo. È entusiasta il sindaco Stefano Altea: «Se il 2025 è stato un anno record per numero di bandi ai quali abbiamo partecipato e siamo stati ammessi, il 2026 sarà quello dei cantieri. Sono stati aggiudicati alcuni lavori strategici come quelli per realizzare il nuovo ecocentro, della riqualificazione del parco Rolandi, della manutenzione straordinaria in via Santa Croce, e poi gli asfalti da rifare in via Villacidro, viale Trieste e via Sassari, la sostituzione del lastricato nelle vie Santa Severa e Convento, la riqualificazione dei campi sportivi di via Dante, l’incarico della progettazione dell’ex Prisoni Beccia, i progetti esecutivi dell’ex Municipio e del rio Pardu e l’incarico della progettazione del teatro comunale». Per il primo cittadino l'attività amministrativa è assimilabile a quella dell'agricoltore: «C'è il tempo dell'aratura, della semina, della concimazione e del raccolto. Quanto fatto in questo primo anno e mezzo sta iniziando a produrre i suoi effetti e queste opere ne sono una prima, tangibile, dimostrazione».

Ma è critico il consigliere di minoranza Bebo Casu: «Quel che appare è che non c'è alcun cambio di passo. L'esito sulla partecipazione ad alcuni bandi è stato deludente, con la possibilità di finanziamento nel 2028. È assente l'attenzione per i problemi che richiedono una risposta immediata, come il taglio delle erbacce, la situazione delle buche stradali, i blackout nell'illuminazione pubblica. Stanno trascorrendo gli anni e non si vede una risposta a disagi su cui si sono fatte tante promesse, come via Risorgimento o l'assenza di un progetto per il parcheggio di via Paganini».

Anche per il consigliere Nicola Ennas i problemi «sono molti e annosi. Non è una novità che nell'iter dall'idea-progetto-finanziamento-esecuzione delle opere passino troppi anni, con le conseguenze visibili a tutti. La Giunta attuale ha dimostrato di avere un’idea di sviluppo che non ha ricadute immediate, di fatto le opere non saranno realizzate con una data certa e, forse come capitato in passato, i fondi saranno insufficienti. La maggioranza deve dare priorità alle immediate necessità, che sono la viabilità urbana e rurale, l'ecocentro e la manutenzione delle strutture comunali come gli impianti sportivi e gli edifici destinati alle associazioni per le attività».

