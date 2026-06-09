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Maracalagonis.
10 giugno 2026 alle 00:31

La Giunta punterà sul litorale 

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Ieri mattina la proclamazione degli eletti, poi un incontro fra la sindaca appena eletta Francesca Fadda e il Commissario straordinario Mario Fadda. Sempre in mattinata un incontro in Municipio con la segretaria comunale. «Il risultato elettorale, straordinario, mi dice che bisogna chiudere i progetti in atto e avviarne altri per migliorare il paese», il commento della prima cittadina, «occorre attenzione sulla costa per creare nuove occasioni di sviluppo. Ogni consigliere eletto avrà un suo ruolo, ma anche chi non è entrato potrà avere un proprio spazio con noi».

Per la lista “Vivere Maracalagonis” sono stati eletti (oltre alla sindaca) Maria Paola Corona con 377 voti, Francesco Pinna (283), Salvatore Angioni (229), Elio Ghironi (223), Maria Maddalena Serra (221), Giampaolo Frau (199), Tomasina Farris (157), Antonio Fadda (161), Mario Angioni (154), Simona Melis (146) e Antonina Usala (146)

Per la lista “Maracalagonis guarda avanti” faranno parte del Consiglio gli eletti Luigi Orrù, che ha ottenuto 1861 preferenze, Marco Cantini (332), Francesca Corona (267), Saverio Pinna (264) e Ennio Fogli (257).

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