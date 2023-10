La Giunta presenta il Pul: un chiosco bar a Batteria 

Partecipata riunione per la presentazione del Pul ieri pomeriggio in Comune. Operatori e cittadini hanno preso parte all’incontro informativo organizzato dall’amministrazione in vista dell’adozione del piano di utilizzo dei litorali aggiornato. A illustrarlo sono stati i tecnici della società Criteria che si è occupata di predisporlo. Il piano era stato approvato lo scorso maggio dal commissario straordinario, provocando malumori tra gli operatori. La nuova amministrazione ha prorogato la scadenza delle osservazioni al 20 ottobre. Tra le novità dell'aggiornamento del piano sui 17 chilometri di costa si prevede, alla Capannina la riqualificazione del retro spiaggia, lo smantellamento delle strada con la creazione di un percorso ciclopedonale, due nuove concessioni una per ristorazione e l'altra servizi per disabili. Nell’area Rocce rosse confermata area eventi, a Batteria percorsi naturalistici e un chiosco bar. Nella spiaggia di San Gemiliano tre concessioni aggiuntive: una scuola di vela e kite surf, camping e un chiosco nella dog beach. Nel litorale di Orrì si prevede la rimodulazione e la riorganizzazione delle concessioni. Queste modifiche non riguardano però quelle esistenti ma le future ovvero quelle che andranno a bando. «È stata una riunione molto partecipata e la discussione costruttiva. Abbiamo cercato di venire incontro agli operatori prorogando i termini delle osservazioni per permettere loro di avere tutto il tempo di predisporle» ha detto l'assessore Fausto Mascia.

