La Giunta perde pezzi: si dimette Nando Pellegrini 

«Capire se persistono delle problematiche all’interno della Giunta comunale in seguito alle dimissioni di un assessore e quale sviluppi si prevedono in merito». L’ha chiesto al primo cittadino di Fluminimaggiore Paolo Sanna, il capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale ed ex sindaco del centro ex minerario, Marco Corrias.

«Il riferimento – ha precisato Corrias – è alle dimissioni dall’esecutivo dell’assessore comunale all’agricoltura, al lavoro, al decoro urbano e all’ambiente, Ferdinando Pellegrini. La richiesta l’ho fatta soprattutto per avere delucidazioni su questa situazione ancora sospesa». L’istanza è stata presentata con un’interrogazione durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. Il sindaco Paolo Sanna ha confermato le dimissioni dell’ex assessore Pellegrini ma solo dall’incarico in Giunta e non da consigliere comunale.

«Sono in corso delle valutazioni in merito – ha affermato Sanna in risposta all’interrogazione del consigliere Corrias – al momento la delega dell’assessorato in questione é esercitata dallo stesso sindaco». Pellegrini, che in passato è stato più volte assessore e anche sindaco, contattato al telefono, dichiara: «In relazione alle mie dimissioni da assessore comunale, preferisco per il momento non rilasciare nessuna dichiarazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA