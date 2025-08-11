La Giunta pensa a un esperto esterno per la valorizzazione dei beni culturali 

Servono risorse finanziarie e strumentali, oltre a competenze tecniche per valorizzare i beni culturali di Tortolì. È il principio che ispira il nuovo indirizzo amministrativo, sostenuto dal sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, per individuare un soggetto esterno qualificato. Allo studio c’è la fattibilità dell’iniziativa. Si parte da una certezza: l’ente non ha figure adeguate a raggiungere l’obiettivo di valorizzare, riqualificare gli immobili e le aree sottoposte a tutela, compromesse o degradate, e realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati.

«Nel territorio comunale - spiegano in una nota dalla Giunta Ladu - insistono diversi beni di interesse culturale e l’amministrazione intende attivarsi per la loro valorizzazione con grande attenzione verso tematiche importanti quali l’inclusività, l’accessibilità, il decoro e la cura della viabilità. Per questo è necessario effettuare uno studio di fattibilità per individuare un nuovo modello giuridico per la gestione dei beni culturali comunali».

