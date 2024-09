La Giunta paga il conto per la fornitura dell’acqua 

Sarà il bilancio comunale a coprire la spesa di quasi 14mila euro per la fornitura d’acqua potabile di Abbanoa al Comune di Serramanna, per fronteggiare eventuali emergenze idriche da qui alla fine dell’anno. La Giunta ha quantificato la spesa per la copertura delle spese per la fornitura dell’allaccio a bocca di serbatoio alla condotta del gestore unico, realizzata alla fine del mese di luglio, nel pieno dell’emergenza idrica favorita dalla siccità, che ha ridotto la capacità dei pozzi comunali di circa 500 metri cubi giornalieri rispetto al 2023, e da un grosso guasto nella condotta principale dell’acquedotto comunale.

Da qui le diverse ordinanze del sindaco Gabriele Littera tese al contenimento dei consumi e all’individuazione di un operatore per il rifornimento con autobotti delle utenze non raggiunte dal servizio idrico. In aggiunta, per garantire la continuità della distribuzione idrica, la richiesta di allaccio alla condotta Abbanoa che sfiora, a sud est, l’abitato. Un provvedimento contestato (il Comune di Serramanna ha perso i ricorsi al Tar regionale e al Consiglio di Stato avverso la decisione dell’Egas: massima autorità in Sardegna in materia di servizio idrico, che non ha riconosciuto all’ente la prosecuzione della gestione autonoma dell’acquedotto), ma che ha consentito di fronteggiare l’emergenza idrica. Alle spese per la realizzazione dell’allaccio (circa 20mila euro) si aggiungono ora quelle per la fornitura idrica, quantificate dall’esecutivo in 13.874 euro.

