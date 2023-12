La giunta oscilla sulle pale 

Il tema non era uno qualunque. Il Consiglio comunale, convocato in modalità aperta a tanti cittadini e associazioni doveva parlare delle competenze degli Enti locali nelle politiche energetiche per far fronte all’assalto dei signori dell’energia anche nel nuorese, dove sono già in programma due mega impianti eolici con torri alte sino a 150 metri. Ma la seduta è ufficialmente saltata. Il motivo? Per protestare contro la convocazione in sola presenza fatta dal presidente Sebastian Cocco i gruppi di Andrea Soddu sindaco e il Misto non si sono presentati all’appello. In maggioranza presenti le sole consigliere Giusy Goddi e Marianna Palumbo. Collegati online Giovanna Obinu (maggioranza) e Pietro Sanna (Misto). L’aula, con l’opposizione non al completo, era senza numero legale e la seduta è saltata. Il dibattito si è svolto in un consiglio comunale di “cortesia” dopo il rumoreggiare dei comitati e del pubblico per l’incredibile scena di cui sono stati spettatori, con i consiglieri di maggioranza entrati in aula alle 15.25.

Frattura profonda

Alle 15.05 in aula, online erano collegati la Obinu e Sanna. Loro per gravi motivi hanno ricevuto il link per seguire i lavori a distanza. Presenti la Palumbo e la Goddi della maggioranza, e l’opposizione con esclusione dei consiglieri Angelo Arcadu, Pierluigi Saiu, Carlo Prevosto e Viviana Brau. Senza numero legale Cocco ha dichiarato non valida la seduta. Subito dopo i capigruppo della lista Andrea Soddu sindaco, Marcello Calia, e del Misto, Gabriella Boeddu, hanno spiegato in un comunicato l’assenza «non abbiamo risposto all’appello perché, per l’ennesima volta, il presidente ha fatto strame del regolamento decidendo d’imperio che la seduta si sarebbe dovuta svolgere esclusivamente in presenza impedendo a chi avesse voluto di collegarsi telematicamente. Come nel caso della consigliera Viviana Brau. Ad altri consiglieri, Obinu, Mereu e Sanna, il link è stato inviato solo dietro presentazione di una motivazione che ne impediva la loro partecipazione in presenza, senza che ciò sia previsto dal regolamento. Non si spiega perché, al contrario, sia stata data la possibilità di collegarsi da remoto agli ospiti. Per dimostrare che avevamo interesse all’ordine del giorno siamo poi rientrati in aula per ascoltare».

Banchi girevoli

Tutti hanno ascoltato associazioni e cittadini, ma quando a parlare è stato il sindaco Soddu il presidente Cocco e i consiglieri di opposizione hanno abbandonato l’aula. «Dobbiamo fare una battaglia politica per considerare vento e sole alla stregua delle terre ad usi civici, dei beni collettivi» ha detto Soddu. Associazioni e comitati hanno illustrato le loro motivazioni chiedendo «un atto di contrarietà del Consiglio» ad una speculazione inarrestabile. Un dato su tutti fornito dai comitati restituisce la portata del fenomeno: «per l’Ispra la Sardegna è la regione italiana con maggior consumo di suolo pro capite per fotovoltaici, un milione di metri quadri. Il 58 per cento di quello nazionale».

